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Снегопады и легкий мороз. Погода в Могилеве в выходные
29.01.2021 09:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Если несколько дней оттепели заставили вас подумать, что скоро весна, то прогноз погоды как бы говорит об обратном. И погода в эти выходные в Могилеве будет соответствующей: снегопады и небольшой мороз. По
Сегодня, 29 января, будет −1…3°С, весь день будет идти снег.
В субботу мороз усилится: −4…7°С. В первой половине суток ожидаются снегопад и порывистый ветер.
В воскресенье, 31 января, будет −3…5°С, снегопады, возможна метель.
В понедельник, 1 февраля, снегопады прекратятся. Прогнозируют −4…8°С.
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В первые дни февраля зима еще никуда не уйдет.
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