Снегопады и легкий мороз. Погода в Могилеве в выходные

Источник материала: Tut.by

Если несколько дней оттепели заставили вас подумать, что скоро весна, то прогноз погоды как бы говорит об обратном. И погода в эти выходные в Могилеве будет соответствующей: снегопады и небольшой мороз. По предварительным данным pogoda.by, и первые дни февраля будут такими же снежными, но чуть более морозными.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Сегодня, 29 января, будет −1…3°С, весь день будет идти снег.

В субботу мороз усилится: −4…7°С. В первой половине суток ожидаются снегопад и порывистый ветер.

В воскресенье, 31 января, будет −3…5°С, снегопады, возможна метель.

В понедельник, 1 февраля, снегопады прекратятся. Прогнозируют −4…8°С.

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