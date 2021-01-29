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Адвокат: Виктору Бабарико отказано в праве на аппеляцию

29.01.2021 09:37 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Дело Виктора Бабарико будет рассматривать Верховный суд, решение обжалованию не подлежит. Об этом сообщил адвокат экс-кандидата на пост президента Дмитрий Лаевский.

С самого начала адвокат уточнил:

«Право на апелляционное обжалование приговора - это то, без чего невозможен справедливый суд».

Лаевский рассказал, что защитники Бабарико попросили Верховный суд передать дело экс-банкира в нижестоящий суд. Поскольку решение Верховного суда обжалованию не подлежит, а они хотят иметь возможность на аппеляцию для «справедливого судебного разбирательства».

Вчера, 28 января, вечером адвокаты получили уведомление о том, что дело никуда не передается и рассмотрит его Верховный суд страны.

Таким образом, в праве на обжалование приговора Виктору Бабарико отказано.

Защитники Бабарико Дмитрий Лаевский и Наталья Мацкевич пояснили, что, согласно закону, данное дело могли передать в другой суд:

«Рассмотрение дел такой категории, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, возможно в любом из нижестоящих судов: как в районном, так и в Минском городском», - цитирует tut.by.

Дело Бабарико

Бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико баллотировался на президентских выборах 9 августа и был основным оппонентом Александра Лукашенко. Однако ЦИК не зарегистрировал его.

18 июня стало известно, что Виктора Бабарико и его сына задержали. Перед этим у них дома и в банке прошли обыски, на имущество семьи Бабарико ДФР был наложен арест. 21 июня Бабарико предъявили обвинение по неизвестной статье. Только 7 июля стало известно, в чем обвиняют политика и его сына.

Исполняющей обязанности банка некоторое время была Надежда Ермакова (экс-глава Нацбанка), с 18 января она назначенапредседателем правления ОАО «Белгазпромбанк» решением совета директоров от 15 января.

18 января дело Бабарико было передано на расследование в Генпрокуратуру, откуда 21 числа того же месяца последовало в Верховный суд.

 
 
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Дело Виктора Бабарико будет рассматривать Верховный суд, решение обжалованию не подлежит. Об этом сообщил адвокат экс-кандидата на пост президента Дмитрий...
 
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