Адвокат: Виктору Бабарико отказано в праве на аппеляцию

Дело Виктора Бабарико будет рассматривать Верховный суд, решение обжалованию не подлежит. Об этом сообщил адвокат экс-кандидата на пост президента Дмитрий Лаевский.

С самого начала адвокат уточнил:

«Право на апелляционное обжалование приговора - это то, без чего невозможен справедливый суд».

Лаевский рассказал, что защитники Бабарико попросили Верховный суд передать дело экс-банкира в нижестоящий суд. Поскольку решение Верховного суда обжалованию не подлежит, а они хотят иметь возможность на аппеляцию для «справедливого судебного разбирательства».

Вчера, 28 января, вечером адвокаты получили уведомление о том, что дело никуда не передается и рассмотрит его Верховный суд страны.

Таким образом, в праве на обжалование приговора Виктору Бабарико отказано.

Защитники Бабарико Дмитрий Лаевский и Наталья Мацкевич пояснили, что, согласно закону, данное дело могли передать в другой суд:

«Рассмотрение дел такой категории, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, возможно в любом из нижестоящих судов: как в районном, так и в Минском городском», - цитирует tut.by.

Дело Бабарико

Бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико баллотировался на президентских выборах 9 августа и был основным оппонентом Александра Лукашенко. Однако ЦИК не зарегистрировал его.

18 июня стало известно, что Виктора Бабарико и его сына задержали . Перед этим у них дома и в банке прошли обыски , на имущество семьи Бабарико ДФР был наложен арест. 21 июня Бабарико предъявили обвинение по неизвестной статье. Только 7 июля стало известно, в чем обвиняют политика и его сына.

Исполняющей обязанности банка некоторое время была Надежда Ермакова (экс-глава Нацбанка), с 18 января она назначена председателем правления ОАО «Белгазпромбанк» решением совета директоров от 15 января.