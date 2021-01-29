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Адвокат: Виктору Бабарико отказано в праве на аппеляцию
29.01.2021 09:37 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Дело Виктора Бабарико будет рассматривать Верховный суд, решение обжалованию не подлежит. Об этом
С самого начала адвокат уточнил:
«Право на апелляционное обжалование приговора - это то, без чего невозможен справедливый суд».
Лаевский рассказал, что защитники Бабарико попросили Верховный суд передать дело экс-банкира в нижестоящий суд. Поскольку решение Верховного суда обжалованию не подлежит, а они хотят иметь возможность на аппеляцию для «справедливого судебного разбирательства».
Вчера, 28 января, вечером адвокаты получили уведомление о том, что дело никуда не передается и рассмотрит его Верховный суд страны.
Таким образом, в праве на обжалование приговора Виктору Бабарико отказано.
Защитники Бабарико Дмитрий Лаевский и Наталья Мацкевич пояснили, что, согласно закону, данное дело могли передать в другой суд:
«Рассмотрение дел такой категории, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, возможно в любом из нижестоящих судов: как в районном, так и в Минском городском», -
Дело Бабарико
Бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико баллотировался на президентских выборах 9 августа и был основным оппонентом Александра Лукашенко. Однако ЦИК не зарегистрировал его.
18 июня стало известно, что Виктора Бабарико и его сына
Исполняющей обязанности банка некоторое время была Надежда Ермакова (экс-глава Нацбанка), с 18 января она
18 января дело Бабарико
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Дело Виктора Бабарико будет рассматривать Верховный суд, решение обжалованию не подлежит. Об этом сообщил адвокат экс-кандидата на пост президента Дмитрий...
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