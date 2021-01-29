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Снег, туман и морозы. Какой будет погода в Бресте в выходные
29.01.2021 10:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В выходные морозы в Бресте усилятся. Город накроет туманом и снегом, сообщает
В субботу будет переменная облачность. Утром — туман, видимость составит 600−1000 метров. Во второй половине дня пойдет снег. Столбик термометра опустится до -3°С.
В воскресенье небо затянет облаками. Утром будет снег и -9°С. Днем «потеплеет» до -4°С. Вечером ожидается туман — и уже -11°С.
Хороших выходных, друзья!
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В выходные морозы в Бресте усилятся.
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