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Снег, туман и морозы. Какой будет погода в Бресте в выходные

29.01.2021 10:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В выходные морозы в Бресте усилятся. Город накроет туманом и снегом, сообщает pogoda.by.


В субботу будет переменная облачность. Утром — туман, видимость составит 600−1000 метров. Во второй половине дня пойдет снег. Столбик термометра опустится до -3°С.

В воскресенье небо затянет облаками. Утром будет снег и -9°С. Днем «потеплеет» до -4°С. Вечером ожидается туман — и уже -11°С.

Хороших выходных, друзья!

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Теги: Брест
 
 
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