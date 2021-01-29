Снег, туман и морозы. Какой будет погода в Бресте в выходные

Источник материала: Tut.by

В выходные морозы в Бресте усилятся. Город накроет туманом и снегом, сообщает pogoda.by .





В субботу будет переменная облачность. Утром — туман, видимость составит 600−1000 метров. Во второй половине дня пойдет снег. Столбик термометра опустится до -3°С.

В воскресенье небо затянет облаками. Утром будет снег и -9°С. Днем «потеплеет» до -4°С. Вечером ожидается туман — и уже -11°С.

Хороших выходных, друзья!