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Задержанных в Минске анархистов обвиняют в создании преступной группы для «захвата власти»

29.01.2021 10:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Задержанные в Минске анархисты проходят по уголовному делу о массовых беспорядках. Как утверждают в МВД, они входили в ячейку, целью которой было насильственное изменение конституционного строя или территориальной целостности Беларуси.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сообщается, что «на одну из региональных групп белорусских анархистов, которые являются участниками международной преступной организации» вышли сотрудники ГУБОПиК. Задержаны 26-летняя девушка и трое мужчин (20, 24 и 30 лет), которые входили в состав объединения «Революционное действие» («Автономное Действие — Беларусь»).

Утверждается, что «целью ячейки было насильственное изменение конституционного строя или территориальной целостности Беларуси, захват и удержание власти, терроризм, массовые беспорядки, разжигание социальной вражды или розни, воспрепятствование законной деятельности госорганов и должностных лиц, а также финансирование экстремистской деятельности».

МВД указывает, что «установлена причастность молодых людей и их единомышленников из других локальных групп к преступлениям против общественного порядка и нравственности, мира и безопасности» и упоминает события прошлых лет:

— В частности, участники этой ячейки забрасывали коктейлями Молотова здания налоговой инспекции в Гомеле и Голосеевского суда Киева в 2016 году, российского посольства в Минске и управления КГБ в Бобруйске в 2010 году, а также оскверняли различные строения надписями и изображениями радикального толка. С 2017 года девушка размещала в открытом доступе публикации, содержащие призывы к насилию в отношении представителей власти, — заявили в МВД.

Также указывается на то, что «анархисты регулярно читали лекции, проводили семинары и полевые сборы, где обучали противостоянию правоохранительным органам, в том числе во время планируемых боевых действий и протестов».

— Финансирование деятельности белорусской ячейки осуществлялось из-за рубежа, в том числе международными анархистскими организациями такими как «Анархический Чёрный Крест». Также существовал так называемый общак, деньги в который поступали от продажи агитационной продукции (одежда, книги и др.) и корпоративных сборов., — сообщает пресс-служба ведомства.

В УСК по Минску уточнили, что возбуждено уголовное дело по ч.1 и 2 ст. 285 (создание преступной организации и участие в ней) УК РБ. Подозреваемые находятся в СИЗО в качестве фигурантов уголовного дела по массовым беспорядкам в Минске. В их организации, финансировании, координации и вербовке новых участников задержанные принимали непосредственное участие.

В чем еще обвиняют задержанных

В Следственном комитете утверждают, что «воспользовавшись ситуацией, летом прошлого года, они активизировали свою анархистскую деятельность, включая подготовку к масштабному противостоянию власти, вплоть до ведения уличных боев».

Двое из задержанных — 30-летний мужчина и 26-летняя девушка, «являлись одними из администраторов ряда интернет-ресурсов и Telegram-каналов анархистской направленности, признанных на территории Республики Беларусь экстремистскими, а 20-летний и 24-летний мужчины — их активными участниками».

— В ресурсах неоднократно размещались призывы к массовым беспорядкам, применению насилия в отношении представителей государственных органов, повреждению имущества, а также материалы обучающего характера для осуществления экстремистской деятельности. При этом в указанных ресурсах пропагандировалась и террористическая деятельность. Кроме того, там же размещались сведения о проведенных радикальных акциях, в том числе тех, в которых все четверо принимали непосредственное участие, — утверждают в СК.

Указывается и на то, что «в ходе следственных действий у обвиняемой изъяты десятки квитанций об оплате штрафов за лиц, привлеченных к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, а также денежные средства, переданные различными организациями, в том числе правозащитными и радикальными».

— У мужчин изъяты агитационные баннеры, стикеры с экстремистскими надписями, дымовые шашки, компьютерная техника и многое другое. В ходе изучения содержимого техники обнаружены видеозаписи, которые были размещены на администрируемых ими ресурсах.

В МВД сообщают, что правоохранительными органами собраны материалы по другим радикальным анархистам Беларуси. Их действиям будет дана правовая оценка следователями. Скрывшихся за рубежом в ближайшее время объявят в розыск.

Напомним, накануне правозащитники сообщили, что против политзаключенных Александра Францкевича, Акихиро Гаевского-Ханады, Андрея Чапюка и еще нескольких человек возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 285 Уголовного кодекса (Участие в преступной организации в любой другой форме).

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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