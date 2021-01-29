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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Снежный снайпер": в борьбе за финал Эти ребята сначала стали лучшими в районе, теперь поедут на финальный этап турнира по биатлону. Во всех регионах Беларуси подходят к завершению областные...

Эти ребята сначала стали лучшими в районе, теперь поедут на финальный этап турнира по биатлону.Сражаются за победу здесь ребята, которые профессионально биатлоном никогда не занимались, но горячо увлечены этим видом спорта. Для юных спортсменов "Снежный снайпер" - это не только соревнование, но и возможность активно провести время и приобрести много новых друзей.Финальный этап "Снежного снайпера" пройдет с 8 по 14 февраля в Раубичах.