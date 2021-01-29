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"Снежный снайпер": в борьбе за финал
29.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭти ребята сначала стали лучшими в районе, теперь поедут на финальный этап турнира по биатлону.
Финальный этап "Снежного снайпера" пройдет с 8 по 14 февраля в Раубичах.
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Эти ребята сначала стали лучшими в районе, теперь поедут на финальный этап турнира по биатлону. Во всех регионах Беларуси подходят к завершению областные...
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