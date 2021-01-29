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"Снежный снайпер": в борьбе за финал

29.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Эти ребята сначала стали лучшими в районе, теперь поедут на финальный этап турнира по биатлону. Во всех регионах Беларуси подходят к завершению областные соревнования "Снежного снайпера", которые проходят на призы Президентского спортивного клуба. Сражаются за победу здесь ребята, которые профессионально биатлоном никогда не занимались, но горячо увлечены этим видом спорта. Для юных спортсменов "Снежный снайпер" - это не только соревнование, но и возможность активно провести время и приобрести много новых друзей. 

Финальный этап "Снежного снайпера" пройдет с 8 по 14 февраля в Раубичах. 

 
 
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Эти ребята сначала стали лучшими в районе, теперь поедут на финальный этап турнира по биатлону. Во всех регионах Беларуси подходят к завершению областные...
 
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