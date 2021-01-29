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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Единый день безопасности дорожного движения в стране "Соблюдая ПДД - сохраняешь жизнь!" - под таким девизом сегодня в стране проходит единый день безопасности дорожного движения. Особое внимание безопасности...

"Соблюдая ПДД - сохраняешь жизнь!" - под таким девизом сегодня в стране проходит единый день безопасности дорожного движения. Особое внимание безопасности пешеходов. За прошлый год в столице под колеса попали 243 человека. Дорожные милиционеры отмечают: во многих случаях сами пешеходы нарушали правила дорожного движения, и ценой таких действий стала жизнь. Сотрудники ГАИ призывают перед переходом проезжей части смотреть под ноги (покрытие сейчас может быть скользким), а также снимать наушники и капюшоны.Не стоит забывать обозначать себя в темное время суток. Для этого следует использовать фликеры или световозвращающие элементы на одежде.