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Единый день безопасности дорожного движения в стране

29.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Соблюдая ПДД - сохраняешь жизнь!" - под таким девизом сегодня в стране проходит единый день безопасности дорожного движения. Особое внимание безопасности пешеходов. За прошлый год в столице под колеса попали 243 человека. Дорожные милиционеры отмечают: во многих случаях сами пешеходы нарушали правила дорожного движения, и ценой таких действий стала жизнь. Сотрудники ГАИ призывают перед переходом проезжей части смотреть под ноги (покрытие сейчас может быть скользким), а также снимать наушники и капюшоны.

Не стоит забывать обозначать себя в темное время суток. Для этого следует использовать  фликеры или световозвращающие элементы на одежде.

 
 
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"Соблюдая ПДД - сохраняешь жизнь!" - под таким девизом сегодня в стране проходит единый день безопасности дорожного движения. Особое внимание безопасности...
 
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