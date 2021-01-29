Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Снежная стихия в Беларуси продолжает испытывать коммунальные службы Последствия непогоды ликвидируют по всей стране. Только в столице ежедневно задействовано около 650 единиц специальной техники. Погрузчики, самосвалы, тракторы...

Последствия непогоды ликвидируют по всей стране. Только в столице ежедневно задействовано около 650 единиц специальной техники. Погрузчики, самосвалы, тракторы работают практически круглосуточно. Убирают от снега не только главные магистрали, очищают и дворы. От "белой пелены" освобожают территорию у подъездов и пешеходные зоны.Кроме этого, специалисты просят не оставлять авто вдоль оживленных дорог и на въездах во двор, так технике будет проще очищать территорию.