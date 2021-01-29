ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Снежная стихия в Беларуси продолжает испытывать коммунальные службы

29.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Последствия непогоды ликвидируют по всей стране. Только в столице ежедневно задействовано около 650 единиц специальной техники. Погрузчики, самосвалы, тракторы работают практически круглосуточно. Убирают от снега не только главные магистрали, очищают и дворы. От "белой пелены" освобожают территорию у подъездов и пешеходные зоны. 

Владислав Бубич, и. о. заместителя директора ЖЭУ № 3 Заводского района г. Минска: "Для жителей: было бы замечательно, если бы они тоже принимали непосредственное участие. Даже свои парковочные места вокруг машины на метр очищали сами. Весь инвентарь они могут взять в ЖЭСе - обратиться по месту жительства. Есть запасы лопат, скребков - все, чтобы вокруг машины привести свое парковочное место в надлежащее состояние. Тем самым они и нам помогут работать, и сделают свой двор чище".

Кроме этого, специалисты просят не оставлять авто вдоль оживленных дорог и на въездах во двор, так технике будет проще очищать территорию. 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Последствия непогоды ликвидируют по всей стране. Только в столице ежедневно задействовано около 650 единиц специальной техники. Погрузчики, самосвалы, тракторы...
 
Новости дня
Новости общества
 
Что изменится в Беларуси с 1 февраля 2021 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

28.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by