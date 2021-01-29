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Снежная стихия в Беларуси продолжает испытывать коммунальные службы
29.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПоследствия непогоды ликвидируют по всей стране. Только в столице ежедневно задействовано около 650 единиц специальной техники. Погрузчики, самосвалы, тракторы работают практически круглосуточно. Убирают от снега не только главные магистрали, очищают и дворы. От "белой пелены" освобожают территорию у подъездов и пешеходные зоны.
Владислав Бубич, и. о. заместителя директора ЖЭУ № 3 Заводского района г. Минска: "Для жителей: было бы замечательно, если бы они тоже принимали непосредственное участие. Даже свои парковочные места вокруг машины на метр очищали сами. Весь инвентарь они могут взять в ЖЭСе - обратиться по месту жительства. Есть запасы лопат, скребков - все, чтобы вокруг машины привести свое парковочное место в надлежащее состояние. Тем самым они и нам помогут работать, и сделают свой двор чище".
Кроме этого, специалисты просят не оставлять авто вдоль оживленных дорог и на въездах во двор, так технике будет проще очищать территорию.
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Последствия непогоды ликвидируют по всей стране. Только в столице ежедневно задействовано около 650 единиц специальной техники. Погрузчики, самосвалы, тракторы...
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