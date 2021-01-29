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В Гомеле на встрече участников ВНС и депутатов обсудили развитие Полесского региона на ближайшие 5 лет

29.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси продолжается подготовка к Всебелорусскому народному собранию. В Гомеле на региональной встрече участников ВНС и депутатов накануне обсудили развитие Полесского региона на ближайшие 5 лет. Озвученные вопросы касались всех сфер жизни. К слову,  многое прописано  в Программе социально-экономического развития страны до 2025 года, в том числе  вопросы возрождения пострадавших территорий, экологии, развития промышленности и сельского хозяйства в симбиозе с наукой, а также региональной медицины  через создание межрайонных медцентров.

Жанна Чернявская, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Я и сама участвовала в диалоговых площадках для того, чтобы наработать вопросы. И для меня как для депутата, который баллотировался по округу по пяти маленьким сельскохозяйственным районам, очень важен приоритет "сильные регионы". Люди задавали вопросы: может быть недостаточно производств, малый средний бизнес как будет включаться?".

Анастасия Гатальская, индивидуальный предприниматель (Добрушский район): "Меня тема волнует: информационная грамотность наших белорусов. Вот смотрите, у нас все перешло в интернет. Мы привыкли: телевидение, газеты. Я и сама в газете когда-то работала. Надо начинать развивать прогосударственные интернет-ресурсы. Они уже появились, очень хорошие ресурсы. Но надо их еще рекламировать, продвигать".

Внести свои предложения по развитию страны  может каждый. Так, на диалоговых площадках Гомельской области свои идеи озвучили 6 тысяч человек. 800 вопросов от жителей региона  поступили в общественные приемные. И сбор идей  продолжается. Озвучить их можно также и  в режиме онлайн. 


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Теги: Брест, Гомель
 
 
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В Беларуси продолжается подготовка к Всебелорусскому народному собранию. В Гомеле на региональной встрече участников ВНС и депутатов накануне обсудили развитие...
 
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