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Комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил

29.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси проходит комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил. В рамках мероприятий началась поставка мобилизационных ресурсов из военных комиссариатов. Из запаса призовут порядка 300 человек. С хранения  снимают вооружение и военную технику, проверяют ее техническое состояние. На контроле также  степень обученности личного состава. 

Танковые подразделения 11-й и 19-й отдельных механизированных бригад отрабатывают ведение огня  штатным артиллерийским выстрелом. Тренировки проходят на Обуз-Лесновском и Борисовском полигонах. Несмотря на погодные условия, проверяемые подразделения  успешно выполняют поставленные им задачи. 

 
 
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В Беларуси проходит комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил. В рамках мероприятий началась поставка мобилизационных ресурсов...
 
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