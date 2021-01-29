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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил В Беларуси проходит комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил. В рамках мероприятий началась поставка мобилизационных ресурсов...

В Беларуси проходит комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил. В рамках мероприятий началась поставка мобилизационных ресурсов из военных комиссариатов. Из запаса призовут порядка 300 человек. С хранения снимают вооружение и военную технику, проверяют ее техническое состояние. На контроле также степень обученности личного состава.Танковые подразделения 11-й и 19-й отдельных механизированных бригад отрабатывают ведение огня штатным артиллерийским выстрелом. Тренировки проходят на Обуз-Лесновском и Борисовском полигонах. Несмотря на погодные условия, проверяемые подразделения успешно выполняют поставленные им задачи.