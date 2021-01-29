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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Гомельской области завершается первый этап вакцинации от COVID-19 В Гомельской области завершают первый этап вакцинации от COVID-19. Прививки сделали уже более 2 тысяч медиков (эта группа наиболее подвержена риску). Информации об...

В Гомельской области завершают первый этап вакцинации от COVID-19. Прививки сделали уже более 2 тысяч медиков (эта группа наиболее подвержена риску). Информации об осложнениях после вакцинации не поступало. До конца недели планируют завершить первый этап вакцинации в остальных районах области. Всего в Беларусь ожидается поступление более 170 тысяч доз вакцины. В фокусе будут также другие соцгруппы: работники социальных учреждений и педагоги.