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Лукашенко - студентам: Никто не запрещает вам говорить, выражать мнение можно

29.01.2021 11:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко сегодня приехал в БГУ пообщаться со студентами и преподавателями. Как сообщила его пресс-служба, встреча организована по инициативе студентов.


Фото: Любовь Касперович, TUT.BY

— Когда я сказал, да, я поеду в БГУ, Наталья Ивановна обрадовалась. Она не верила, что после всех этих событий я вообще приеду к студентам. Слушайте, вы должны учесть одно обстоятельство. Я в своей стране абсолютно никого не боюсь. Мне нечего стыдиться перед вами за любые свои поступки. Да, я не святой. Невозможно проработать президентом больше четверти века и где-то не оступиться, не совершить ошибки. Но системных ошибок мы с вами не допустили, — обратился Лукашенко к студентам.

Он также заявил, что высказывать свое мнение студентам никто не запрещает.

— Никто не запрещает вам говорить. Выражать мнение можно, нужно обязательно. Недопустимо переходить черту закона. Стены университета — не место для политических митингов.

Лукашенко отметил, что в последнее время много говорится о защите суверенитета Беларуси.

— Тезис стал почти народным — все озабочены этим вопросом. Но как объяснить тот факт, что часть белорусов отозвалась на призывы деятелей, которые обустроились в Литве, Польше и жируют на зарубежных грантах? Более того, и это очевидно, представляют интересы других государств. Кто не слепой тот это видит, — добавил он.

Лукашенко заверил студентов, что судьба Беларуси Европу не волнует, за счет нашей страны она хочет решить свои проблемы, ведь «санкций выигрывают наши конкуренты».

— К тому же европейская нация стремительно стареет — там почти некому лечить, учить, работать в поле и на производстве.

Он призвал студентов задуматься над этим и добавил:

— Я никогда не поверю, что мы вырастили поколение независимых белорусов, которые мечтают, чтобы их будущее определяли зарубежные политики.

Как рассказали по ОНТ, прямая видеотрансляция встречи ведется в вузы областных центров. Лукашенко призвал студентов задавать любые вопросы.

(По материалам телеграм-канала «Пул Первого» и ОНТ)

 
 
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