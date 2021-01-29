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Лукашенко - студентам: Никто не запрещает вам говорить, выражать мнение можно
29.01.2021 11:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко сегодня приехал в БГУ пообщаться со студентами и преподавателями. Как
— Когда я сказал, да, я поеду в БГУ, Наталья Ивановна обрадовалась. Она не верила, что после всех этих событий я вообще приеду к студентам. Слушайте, вы должны учесть одно обстоятельство. Я в своей стране абсолютно никого не боюсь. Мне нечего стыдиться перед вами за любые свои поступки. Да, я не святой. Невозможно проработать президентом больше четверти века и где-то не оступиться, не совершить ошибки. Но системных ошибок мы с вами не допустили, — обратился Лукашенко к студентам.
Он также заявил, что высказывать свое мнение студентам никто не запрещает.
— Никто не запрещает вам говорить. Выражать мнение можно, нужно обязательно. Недопустимо переходить черту закона. Стены университета — не место для политических митингов.
Лукашенко отметил, что в последнее время много говорится о защите суверенитета Беларуси.
— Тезис стал почти народным — все озабочены этим вопросом. Но как объяснить тот факт, что часть белорусов отозвалась на призывы деятелей, которые обустроились в Литве, Польше и жируют на зарубежных грантах? Более того, и это очевидно, представляют интересы других государств. Кто не слепой тот это видит, — добавил он.
Лукашенко заверил студентов, что судьба Беларуси Европу не волнует, за счет нашей страны она хочет решить свои проблемы, ведь «санкций выигрывают наши конкуренты».
— К тому же европейская нация стремительно стареет — там почти некому лечить, учить, работать в поле и на производстве.
Он призвал студентов задуматься над этим и добавил:
— Я никогда не поверю, что мы вырастили поколение независимых белорусов, которые мечтают, чтобы их будущее определяли зарубежные политики.
Как рассказали по ОНТ, прямая видеотрансляция встречи ведется в вузы областных центров. Лукашенко призвал студентов задавать любые вопросы.
(По материалам телеграм-канала «Пул Первого» и ОНТ)
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«Да, я не святой. Невозможно проработать президентом больше четверти века и где-то не оступиться, не совершить ошибки. Но системных ошибок мы с вами не допустили», -...
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