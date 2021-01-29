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«Как я в нее влюбился? Потрогал!» История семьи, где муж слепой

29.01.2021 11:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр полностью потерял зрение к 10 годам (сейчас он едва различает свет и темноту). Но Саша не унывал из-за своего недуга и твердо решил стать музыкантом. Со своей будущей женой Олей он познакомился на вступительных экзаменах в Гнесинке. Говорит, что это была любовь с первого вздоха. Когда многие с удивлением спрашивают Сашу, как он понял, что Оля ему нравится, он честно рассказывает, что просто осторожно… потрогал ее. Спустя около двух лет со дня знакомства пара поженилась. Их быт, само собой, отличается от обычной семьи: Саша не может сделать некоторые вещи, тогда Оля становится его глазами. В новом проекте «Равные» мы рассказываем о парах, которые любят друг друга, но общество зачастую считает, что они не должны быть вместе.

 
Теги: знакомства
 
 
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В новом проекте «Равные» мы рассказываем о парах, которые стереотипно не могут быть вместе. Это истории любви, которой приходится пробиваться через непонимание...
 
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