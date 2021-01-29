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И ночью, и днем - минус. Последние выходные января отметятся зимней погодой

29.01.2021 11:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

До конца января в Беларуси сохранится зимняя погода с температурой, близкой к уровню январской нормы. Об этом сообщает Белгидромет.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

30 января ночью преимущественно по северо-восточной половине кратковременный снег. Днем по Брестской и Гомельской областям снег, на остальной части территории страны местами небольшой снег. Ночью в северных районах слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −4…10°С, максимальная днем −1…6°С.

В воскресенье местами по стране, а в ночные часы по Брестской, Гомельской и Могилевской областям на большей части территории кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −4…10°С, при прояснениях до -12°С, максимальная днем −1… 6 °C.

В начале рабочей недели характер погоды существенно не изменится.

1 февраля (местами по стране небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −5…12°С, при прояснениях −13…15°С, максимальная днем −1…7°С.

Как сообщают синоптики, сейчас высота снежного покрова по республике составляет от 2 до 30 см, в аэропорту Гродно высота сугробов достигает 44 см.

 
Теги: Гродно
 
 
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Как сообщают синоптики, по данным на утро 29 января, высота снежного покрова по республике составляет от 2 до 30 см, в аэропорту Гродно высота сугробов достигает 44 см.
 
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