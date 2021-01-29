Более 92 млн долларов: картина Боттичелли поставила рекорд на аукционе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 янв – Sputnik. Один из шедевров эпохи Возрождения была продана аукционным домом Sotheby's, об этом сообщается в его Twitter-аккаунте.

Портрет ХV века, который считается вершиной мастерства Сандро Боттичелли, был выставлен на торги 28 января 2021 года в Нью-Йорке. Изначально эксперты оценивали картину как минимум в 80 миллионов долларов, однако предполагалось, что цена может вырасти.

Картина была написана в 1470-1480 годах. С 17 века она принадлежала династии британских аристократов. В современной истории последним владельцем "Молодого человека с медальоном" был американский бизнесмен Шелдон Солоу.

Известно, что последний обладатель картины приобрел ее в момент, когда портрет продавался за 1,3 миллиона долларов. "Молодой человек с медальоном" затем нередко выставлялся в художественной галерее Солоу-билдинг. После хозяин завещал после своей смерти продать творение Боттичелли.

Кто стал обладателем шедевра, не сообщатся. Известно, что о ставке победителя объявила сотрудница аукциона, которая отвечает за работу с клиентами из России и стран СНГ. С учетом всех сборов и налогов новый владелец картины должен будет выплатить 92,184 миллионов долларов.

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