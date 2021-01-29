ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Президент: стены университета - не место для политических митингов

29.01.2021 11:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 янв – Sputnik. У студентов есть все для развития: больше возможностей, меньше бытовых забот, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что, когда он создавал суверенную Беларусь практически с нуля, то в каком-то смысле вырастил и студентов. По словам Лукашенко, его отношение к студентам и молодежи не изменится, потому что в этом "очень много личного".

"Глядя на вас, мы с вашими родителями смотрим в будущее. Я бы даже сказал - всматриваемся в будущее, которое в какой-то момент вы продолжите строить уже без нас. Люди моего поколения в свое время мечтали в первую очередь дать детям то, чего сами были лишены: меньше бытовых забот и больше возможностей для развития. С этой точки зрения у вас есть все", - цитирует Лукашенко БелТА.

Говорить никто не запрещает

Президент страны заявил, что помнит свое студенчество, поэтому знает, как мыслит и какими идеями живет молодежь. Он подчеркнул, что студенты высказывают свою позицию в соцсетях и даже в лицо представителям власти.

"Никто не запрещает вам говорить, выражать мнение можно, нужно обязательно. Но недопустимо переходить черту закона. Стены университета - не место для политических митингов", - заявил белорусский лидер.

Президент также ознакомился с достижениями БГУ. По словам ректора вуза Андрея Короля, БГУ, вместе с сохранением традиций, совершенствует образовательный процесс.

Университет представлен в 12 глобальных и семи предметных мировых рейтингах, а электронная библиотека вуза имеет статус первой в Европе. Также она третья среди университетских электронных библиотек мира в рейтинге Transparent Ranking of Repositories.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Встреча белорусского лидера проходит со студентами в БГУ, также на видеосвязи находятся Гомельский, Могилевский, Брестский, Витебский и Гродненский...
 
Новости дня
Новости общества
 
Что происходит в Беларуси 29 января
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

28.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by