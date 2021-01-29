Президент: стены университета - не место для политических митингов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 янв – Sputnik. У студентов есть все для развития: больше возможностей, меньше бытовых забот, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что, когда он создавал суверенную Беларусь практически с нуля, то в каком-то смысле вырастил и студентов. По словам Лукашенко, его отношение к студентам и молодежи не изменится, потому что в этом "очень много личного".

"Глядя на вас, мы с вашими родителями смотрим в будущее. Я бы даже сказал - всматриваемся в будущее, которое в какой-то момент вы продолжите строить уже без нас. Люди моего поколения в свое время мечтали в первую очередь дать детям то, чего сами были лишены: меньше бытовых забот и больше возможностей для развития. С этой точки зрения у вас есть все", - цитирует Лукашенко БелТА .

Говорить никто не запрещает

Президент страны заявил, что помнит свое студенчество, поэтому знает, как мыслит и какими идеями живет молодежь. Он подчеркнул, что студенты высказывают свою позицию в соцсетях и даже в лицо представителям власти.

"Никто не запрещает вам говорить, выражать мнение можно, нужно обязательно. Но недопустимо переходить черту закона. Стены университета - не место для политических митингов", - заявил белорусский лидер.

Президент также ознакомился с достижениями БГУ. По словам ректора вуза Андрея Короля, БГУ, вместе с сохранением традиций, совершенствует образовательный процесс.

Университет представлен в 12 глобальных и семи предметных мировых рейтингах, а электронная библиотека вуза имеет статус первой в Европе. Также она третья среди университетских электронных библиотек мира в рейтинге Transparent Ranking of Repositories.