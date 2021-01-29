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Президент: стены университета - не место для политических митингов
29.01.2021 11:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 янв – Sputnik. У студентов есть все для развития: больше возможностей, меньше бытовых забот, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
Белорусский лидер подчеркнул, что, когда он создавал суверенную Беларусь практически с нуля, то в каком-то смысле вырастил и студентов. По словам Лукашенко, его отношение к студентам и молодежи не изменится, потому что в этом "очень много личного".
"Глядя на вас, мы с вашими родителями смотрим в будущее. Я бы даже сказал - всматриваемся в будущее, которое в какой-то момент вы продолжите строить уже без нас. Люди моего поколения в свое время мечтали в первую очередь дать детям то, чего сами были лишены: меньше бытовых забот и больше возможностей для развития. С этой точки зрения у вас есть все", - цитирует Лукашенко
Говорить никто не запрещает
Президент страны заявил, что помнит свое студенчество, поэтому знает, как мыслит и какими идеями живет молодежь. Он подчеркнул, что студенты высказывают свою позицию в соцсетях и даже в лицо представителям власти.
"Никто не запрещает вам говорить, выражать мнение можно, нужно обязательно. Но недопустимо переходить черту закона. Стены университета - не место для политических митингов", - заявил белорусский лидер.
Президент также ознакомился с достижениями БГУ. По словам ректора вуза Андрея Короля, БГУ, вместе с сохранением традиций, совершенствует образовательный процесс.
Университет представлен в 12 глобальных и семи предметных мировых рейтингах, а электронная библиотека вуза имеет статус первой в Европе. Также она третья среди университетских электронных библиотек мира в рейтинге Transparent Ranking of Repositories.
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Встреча белорусского лидера проходит со студентами в БГУ, также на видеосвязи находятся Гомельский, Могилевский, Брестский, Витебский и Гродненский...
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