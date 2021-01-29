Лукашенко рассказал, почему устроил «тайную инаугурацию»

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко заявил, что во время его Минске прошла инаугурация Лукашенко">инаугурации готовились устроить провокацию и бросить «коктейль Молотова» в автобус с депутатами. Об этом он заявил на встрече со студентами БГУ.



Фото: пресс-служба президента

— Мне накануне приходит председатель комитета, на стол документы: хотят устроить провокацию с депутатами. Они знали, инаугурация, на автобусах депутаты. Забросить коктейль Молотова в автобус, разбив окно. Никто б не говорил про инаугурацию. Все бы говорили, что там сожгли депутатов. А во что бы это вылилось?! И как мне надо было поступить? Я поступил, как сумел, — цитирует Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».

Напомним, шестая инаугурация Лукашенко прошла во Дворце независимости 23 сентября. Дата и время проведения мероприятия до последнего момента держались в тайне. Ее не транслировали в прямом эфире, на церемонии не присутствовали иностранные делегации, дипломаты, представители церкви.

Как позже объявили официальные источники, на мероприятие были приглашены около 700 гостей — чиновники, депутаты, бизнесмены, артисты и спортсмены.