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В Гродно ОМОН пришел в Hrodna.life и к Newgrodno.by. Дело в материалах телеграм-канала, который нельзя называть
29.01.2021 12:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно в здание, где находятся магазин «Адметнасць» и редакция гродненского портала Hrodna.life, пришли сотрудники ОМОНа, а также сотрудник Ленинского РОВД города Алексей Войтешко. Также пришли к главному редактору портала Newgrodno Игорю Бубликову. О том, что у него дома милиция, он успел рассказать по телефону.
Сотрудники ОМОНа пришли в помещение, где находятся магазин «Адметнасць» и редакция гродненского портала Hrodna.life. Владелец магазина — Сергей Веремеенко — начал прямой эфир
Оказалось, что милиция пришла именно в редакцию гродненского портала Hrodna.life, который находится рядом.
Также с обыском пришли к главному редактору портала Newgrodno Игорю Бубликову.
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В Гродно ОМОН пришел в Hrodna.life и к Newgrodno.by. Дело в материалах телеграм-канала, который нельзя называть
В Гродно в здание, где находятся магазин «Адметнасць» и редакция гродненского портала Hrodna.life, пришли сотрудники ОМОНа. Также милиция пришла к главному редактору...
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