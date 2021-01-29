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В Гродно ОМОН пришел в Hrodna.life и к Newgrodno.by. Дело в материалах телеграм-канала, который нельзя называть

29.01.2021 12:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно в здание, где находятся магазин «Адметнасць» и редакция гродненского портала Hrodna.life, пришли сотрудники ОМОНа, а также сотрудник Ленинского РОВД города Алексей Войтешко. Также пришли к главному редактору портала Newgrodno Игорю Бубликову. О том, что у него дома милиция, он успел рассказать по телефону.

Сотрудники ОМОНа пришли в помещение, где находятся магазин «Адметнасць» и редакция гродненского портала Hrodna.life. Владелец магазина — Сергей Веремеенко — начал прямой эфир у себя в аккаунте Facebook, однако сотрудники ОМОНа в итоге забрали у него телефон.


Кадры из трансляции

Оказалось, что милиция пришла именно в редакцию гродненского портала Hrodna.life, который находится рядом.

Также с обыском пришли к главному редактору портала Newgrodno Игорю Бубликову.

По информации милиции, эти интернет-ресурсы хранили экстремистскую информацию. В ходе мониторинга Интернета выявлены факты хранения ресурсами Hrodna.life и Newgrodno.by продукции, признанной экстремистской. Речь идет о материалах телеграм-канала, который в октябре и ноябре 2020 года судом был признан экстремистским. Милиция проводит проверку, в рамках которой сотрудники и осматривают помещения.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно в здание, где находятся магазин «Адметнасць» и редакция гродненского портала Hrodna.life, пришли сотрудники ОМОНа. Также милиция пришла к главному редактору...
 
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