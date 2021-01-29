|
МВД: зафиксировали 1750 «протестных» преступлений, более 1,2 тысячи подростков приняли участие в акциях
29.01.2021 12:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
После прошедших в Беларуси 9 августа 2020 года президентских выборов в стране зарегистрировано 1750 преступлений, связанных с протестами. Об этом сообщил замминистра внутренних дел — начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич на заседании коллегии МВД в пятницу в Минске,
— С 9 августа зарегистрировано 1750 преступлений, связанных с массовыми беспорядками, угрозами, насилием, сопротивлением правоохранителям, — говорится в сообщении пресс-службы МВД.
Из них, по данным ведомства, 667 преступлений совершены в отношении сотрудников органов внутренних дел.
— Кроме того, после призывов в радикально настроенных телеграм-каналах и чатах, направленных на срыв нормального функционирования коммуникаций Белорусской железной дороги, зарегистрирован 161 факт противоправных посягательств на ее объекты, — заявили в МВД.
По данным ведомства, в акциях протеста приняли участие более 1,2 тысячи подростков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МВД: зафиксировали 1750 «протестных» преступлений, более 1,2 тысячи подростков приняли участие в акциях
С 9 августа зарегистрировано 1750 преступлений, связанных с массовыми беспорядками, угрозами, насилием, сопротивлением правоохранителям. Из них, по данным ведомства,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)