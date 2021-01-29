|
Пасмурно, немного снега и легкий мороз. Погода в Гродно в выходные
29.01.2021 12:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В эти выходные в Гродно будет немного морозно и снежно. А еще, по
Сегодня, 29 января, днем будет пасмурно и без осадков, но к вечеру возможен снег. Температура возд−3…5°С.
В субботу — серо, но без осадков. Днем будет немного теплее: −2…4°С.
В воскресенье, 31 января, будет −1…3°С, снегопады, возможна метель.
В понедельник днем ожидается −4…6°С, а утром до -11°С. Утром и днем — переменная облачность, ненадолго выглянет солнце. Вечером — пасмурно. Все время — без осадков.
Хороших выходных, друзья!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В эти выходные в Гродно будет немного морозно и снежно. А еще в последние дни января ожидаются метели и сильный ветер.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)