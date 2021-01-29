Пасмурно, немного снега и легкий мороз. Погода в Гродно в выходные

Источник материала: Tut.by

В эти выходные в Гродно будет немного морозно и снежно. А еще, по данным pogoda.by, в последние дни января ожидаются метели и сильный ветер.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Сегодня, 29 января, днем будет пасмурно и без осадков, но к вечеру возможен снег. Температура возд−3…5°С.

В субботу — серо, но без осадков. Днем будет немного теплее: −2…4°С.

В воскресенье, 31 января, будет −1…3°С, снегопады, возможна метель.

В понедельник днем ожидается −4…6°С, а утром до -11°С. Утром и днем — переменная облачность, ненадолго выглянет солнце. Вечером — пасмурно. Все время — без осадков.

Хороших выходных, друзья!

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