Экс-студента БГУИР, которого обвинили в срыве учебного процесса, приговорили к трем годам «химии»

Источник материала: Tut.by

Суд вынес приговор экс-студенту БГУИР Артему Винокурову : три года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа («химия»). При этом молодого человека освободили в зале суда под подписку о невыезде.



Фото: TUT.BY

На выходе из зала суда Артема встречали аплодисментами. Поддержать его пришли близкие и студенты. Молодой человек держался бодро и даже шутил, что теперь ему непривычно будет ходить «без двух-трех сотрудников». Но к этому, тут же сделал оговорку, он быстро привыкнет. За три месяца за решеткой, говорит экс-студент, он много чего увидел и узнал, но главное, что это время уже прошло.

— Условия содержания были нормальными, когда там находишься, больше угнетают мысли, а не обстановка, — сказал Артем. — Спасибо большое тем, кто присылал письма, открытки, это очень поддерживало.

— А какая-то информация о том, что происходит в обычном мире, вам доходила? — спросили журналисты.

— Да, но с задержкой где-то в две-три недели, поэтому приходилось составлять картину прошедшего месяца, — рассказал молодой человек. — Но это лучше, чем ничего. Сразу, конечно, было сложно без информации, но потом привык.

Парень учился на самом престижном факультете БГУИР, Артем признался, что хотел бы продолжить учебу.

— А что первым сделаете, когда вернетесь домой? — спросили мы.

— Поем домашней еды, — ответил молодой человек.

Артема Винокурова обвиняли по ч. 1 ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Дело вела судья Марина Федорова.

По версии следствия, утром 26 октября, «действуя с группой лиц, которые не были установлены в ходе следствия», Артем заходил в аудитории двух корпусов. С целью срыва учебного процесса он «организовал и принимал участие в совершении групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок». Ребята заходили в аудитории, в это время Артем агитировал студентов покинуть занятия, организовать забастовку и митинг, сорвать учебный процесс. Третьекурсник, сообщил гособвинитель, выкрикивал лозунги: «Мы здесь власть», «Жыве Беларусь!» и другие. На законные требования представителей власти и декана факультета о прекращении несанкционированного массового мероприятия не реагировал. Все это, отметил гособвинитель, повлекло «частичный срыв занятий и недополучение знаний студентами».

Сам Артем, пишет dev.by , пояснил, что 25 октября с ним в Telegram связался пользователь, который представился членом стачкома университета. Он сказал, что видел видео 2018 года, где молодой человек выступает в юмористической импровизации. Незнакомец отметил, что ему понравилась харизма третьекурсника, предложил выступить перед студентами и передал текст выступления.

Артем согласился и на завтра, как просил этот человек, подошел в холл 4-го корпуса. Там уже стояло 20−30 ребят. Никого из них парень не знал, но по возрасту и одежде предположил: это студенты. Никаких указаний, отметил обвиняемый, он не должен был им давать, они сами «знали, куда идти и что делать». Задача Артема заключалась лишь в том, чтобы сказать речь. Текст выступления, пишет dev.by, Артем озвучил на процессе: «Светлана Тихановская и стачком БГУИР объявляют о начале мирной общенациональной забастовки. К ней уже присоединились учителя, врачи, работники заводов по всей стране. Если вы против беззакония и насилия, присоединяйтесь!»

В начале судебного заседания парень признал вину в полном объеме, однако позже, отмечает dev.by, заметил, что причастен лишь к нарушению учебного процесса.

Старосты групп, куда во время занятий заходили ребята, приглашавшие присоединиться к забастовке, отмечали, что длилось это 5−10 минут.

— [При этом] наша лекция была закончена преподавателем, — отметила во время первого процесса Анна Зенченко.

Некоторые из выступающих преподавателей тоже отмечали, что эти «10−15» минут не оказали «существенного влияния на учебный процесс».

— <…> Это не первый случай, когда ко мне на лекцию приходят. В 2014 году ко мне приходил министр образования Маскевич, это тоже заняло 10−15 минут. Как-то наверстываешь, — отмечал доцент БГУИР Василий Метельский.

В ходе судебного процесса стало известно, что изначально следствие возбудило уголовное дело по событиям в БГУИР в отношении «неустановленных лиц», а уже потом выделило из него отдельное производство в отношении Артема Винокурова.