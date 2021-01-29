Лукашенко – студентам: «Никто вам не запрещает выражать мнение»

Выражать свое мнение можно и даже нужно, но «недопустимо переходить черту закона», потому что «стены университета – не место для политических митингов».

Об этом сказал Александр Лукашенко на встрече со студентами БГУ в Минске 29 января.

Его пресс-служба сообщает , что о встрече попросили сами студенты.

«Когда я сказал, да, я поеду в БГУ, Наталья Ивановна обрадовалась. Она не верила, что после всех этих событий я вообще приеду к студентам. Слушайте, вы должны учесть одно обстоятельство. Я в своей стране абсолютно никого не боюсь. Мне нечего стыдиться перед вами за любые свои поступки. Да, я не святой. Невозможно проработать президентом больше четверти века и где-то не оступиться, не совершить ошибки. Но системных ошибок мы с вами не допустили», - обратился Лукашенко к студентам.

Европейская нации стареет?

Высказался Лукашенко и о вопросе защиты суверенитета Беларуси. По его словам, этот тезис стал «почти народным», и «все озабочены этим вопросом». Он также сказал, что не может объяснить тот факт, что «часть белорусов отозвалась на призывы деятелей, которые обустроились в Литве, Польше».

По мнению Лукашенко, эти люди «жируют на зарубежных грантах», и «кто не слепой, тот это видит». Спикер также считает, что Европу не волнует судьба Беларуси, и за счет нее она хочет решить свои проблемы, так как от санкций выигрывают ее конкуренты.

Лукашенко заявил, что «европейская нация стремительно стареет, там некому лечить, учить, работать в поле и на производстве».

«Я никогда не поверю, что мы вырастили поколение независимых белорусов, которые мечтают, чтобы их будущее определяли зарубежные политики», - сказал Лукашенко. Он традиционно добавил, что будет защищать страну, «чего бы это ему не стоило».

Он признал, что «не святой», и тоже допускал ошибки, но не понимает, зачем ломать то, «что мы создали своими руками».

Об инаугурации

Александр Лукашенко затронул тему своей инаугурации. Ее провели тайно, потому что накануне готовилась провокация.

«Мне накануне приходит председатель комитета, на стол документы: хотят устроить провокацию с депутатами. Они знали, инаугурация, на автобусах депутаты. Забросить коктейль Молотова в автобус, разбив окно. Никто б не говорил про инаугурацию. Все бы говорили, что там сожгли депутатов. А во что бы это вылилось?! И как мне надо было поступить? Я поступил как сумел», - цитирует Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».

Напомним, белорусских студентов начали массово отчислять из вузов, судить, штрафовать и назначать сутки сразу после того, как они стали выходить на улицы и выражать свое мнение в отношении происходящего в Беларуси после выборов.