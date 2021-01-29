|
Кубраков об акциях: обеспечив правопорядок, мы сохранили суверенитет страны
29.01.2021 13:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 янв - Sputnik. Протестные акции, которые прошли по всей Беларуси после президентских выборов, стали экзаменом для милиции, но порядок был обеспечен, заявил глава МВД генерал-лейтенант милиции Иван Кубраков.
© Sputnik / Виктор Толочко
В пятницу в Минске проходит на заседании коллегии министерства внутренних дел, на котором подводятся итоги работы ведомства в 2020 году. В заседании принимает участие заместитель Государственного секретаря Совета безопасности Александр Рахманов, руководители правоохранительных и иных органов государственного управления.
"Обеспечив правопорядок, мы защитили страну и сохранили ее суверенитет", - заявил Кубраков, выступая с докладом.
По его словам, протестные акции и открытое противостояние органам правопорядка стали своего рода экзаменом для каждого сотрудника. Глава МВД отметил, что в 2020 году основные акценты в работе были сделаны на стабилизации общественно-политической обстановки.
Министр также отдельно остановился на теме взаимоотношений милиции с населением.
"(…) важность составляет не только эффективность и качество выполняемых задач, но и отношение граждан к милиции в целом и каждому сотруднику в отдельности. Работа с населением должна строиться на неукоснительном соблюдении принципов уважения прав личности, внимательности к гражданам и их проблемам", - сказал Кубраков.
При этом, обращаясь к личному составу, он подчеркнул: "Не мы должны себя хвалить, а работать так, чтобы люди нам говорили за это спасибо. Главный критерий – человечность! Необходим открытый диалог с обществом, нацеленный на развитие партнерских отношений".
© REUTERS / STRINGER
Он напомнил присутствующим, что 2021 год объявлен в стране Годом народного единства.
"Следуя общечеловеческим ценностям, соблюдая законы, мы сможем сохранить республику сильной и независимой", – резюмировал министр.
Протестная статистика
В свою очередь заместитель министра внутренних дел–начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич сообщил, что с 9 августа в республике зарегистрировано 1750 преступлений,
"Из них 667 совершены в отношении сотрудников органов внутренних дел", - сказал он.
Кроме того, по словам Казакевича, после призывов в радикально настроенных Telegram-каналах и чатах, направленных на срыв нормального функционирования коммуникаций Белорусской железной дороги, зарегистрирован 161 факт
Массовые акции протеста начались сразу после
В МВД сообщили о том, что
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам главы МВД, протесты после выборов стали экзаменом для каждого сотрудника милиции белорусской милиции.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)