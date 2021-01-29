Кубраков об акциях: обеспечив правопорядок, мы сохранили суверенитет страны

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 янв - Sputnik. Протестные акции, которые прошли по всей Беларуси после президентских выборов, стали экзаменом для милиции, но порядок был обеспечен, заявил глава МВД генерал-лейтенант милиции Иван Кубраков.

В пятницу в Минске проходит на заседании коллегии министерства внутренних дел, на котором подводятся итоги работы ведомства в 2020 году. В заседании принимает участие заместитель Государственного секретаря Совета безопасности Александр Рахманов, руководители правоохранительных и иных органов государственного управления.

"Обеспечив правопорядок, мы защитили страну и сохранили ее суверенитет", - заявил Кубраков, выступая с докладом.

По его словам, протестные акции и открытое противостояние органам правопорядка стали своего рода экзаменом для каждого сотрудника. Глава МВД отметил, что в 2020 году основные акценты в работе были сделаны на стабилизации общественно-политической обстановки.

Министр также отдельно остановился на теме взаимоотношений милиции с населением.

"(…) важность составляет не только эффективность и качество выполняемых задач, но и отношение граждан к милиции в целом и каждому сотруднику в отдельности. Работа с населением должна строиться на неукоснительном соблюдении принципов уважения прав личности, внимательности к гражданам и их проблемам", - сказал Кубраков.

При этом, обращаясь к личному составу, он подчеркнул: "Не мы должны себя хвалить, а работать так, чтобы люди нам говорили за это спасибо. Главный критерий – человечность! Необходим открытый диалог с обществом, нацеленный на развитие партнерских отношений".

Он напомнил присутствующим, что 2021 год объявлен в стране Годом народного единства.

"Следуя общечеловеческим ценностям, соблюдая законы, мы сможем сохранить республику сильной и независимой", – резюмировал министр.

Протестная статистика

В свою очередь заместитель министра внутренних дел–начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич сообщил, что с 9 августа в республике зарегистрировано 1750 преступлений, связанных с массовыми беспорядками , угрозами, насилием, сопротивлением правоохранителям.

"Из них 667 совершены в отношении сотрудников органов внутренних дел", - сказал он.

Кроме того, по словам Казакевича, после призывов в радикально настроенных Telegram-каналах и чатах, направленных на срыв нормального функционирования коммуникаций Белорусской железной дороги, зарегистрирован 161 факт противоправных посягательств на ее объекты.

Массовые акции протеста начались сразу после выборов президента 9 августа , на которых, по данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко. Они продолжаются до сих пор, правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с центральных улиц во дворы жилых домов. В отношении протестующих после выборов было возбуждено более тысячи уголовных дел.

В МВД сообщили о том, что создается база с данными о каждом участнике несанкционированных акций. Туда обещают вносить тех, кто "когда-либо принимал или принимает участие в беспорядках или бесцельных брожениях по столице".

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