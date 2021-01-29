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Сама попросилась к парню в автозак. Девушке дали два года «домашней химии» за блокировку проспекта в Минске

29.01.2021 13:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вынесен приговор Ренате Смирновой, которую судили по уголовной статье за блокировку дороги в ноябре в Минске. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».


Фото: «Белсат»

Ренату Смирнову задержали 1 ноября на протестном марше в столице вместе с ее парнем. После этого они оба стали фигурантами уголовного дела по статье 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) Уголовного кодекса Беларуси: 19-летнюю девушку обвиняли в том, что она стояла в первом ряду в сцепке и принимала участие в блокировании проспекта Независимости. Ущерб «Минсктрансу» был оценен почти в 10,7 тысячи рублей.

В рамках уголовного дела Смирнова не была заключена под стражу, однако ее задержали, когда она пыталась пересечь белорусскую границу. После этого она находилась в заключении.

На видеозаписи с камеры сотрудника ОМОНа, представленной в суде, видно, что Смирнова находилась не в первом ряду сцепки, стояла без плакатов и символики, а также сразу же подчинилась требованиям силовиков покинуть проезжую часть. Однако, как рассказал ее парень Иван Зубко, позже его самого избили и задержали, а Рената Смирнова сама попросилась к нему в автозак. Сначала девушке отказали, а затем все же посадили в спецтранспорт, при этом схватили за волосы и поставили на колени. Иван Зубко, отвечая на вопрос прокурора, так обозначил причину поступка девушки: «Благородство, любовь».

Рената Смирнова согласилась с показаниями своего парня и признала, что нарушила закон, но отметила, что считает содеянное правонарушением, а не уголовным преступлением. Четверо свидетелей с засекреченными данными, которые присутствовали в суде, не узнали девушку. Один из них утверждал, что она выкрикивала антигосударственные лозунги, но не вспомнил, какие именно. Юрисконсульт «Минсктранса», также выступавшая в качестве свидетеля, заявила, что иск подавала прокуратура, при себе у нее каких-либо документов не оказалось.

Защита утверждала, что Ренату Смирнову уже судили за действия на протестной акции в рамках административной статьи, поэтому нельзя привлекать ее к уголовной ответственности за тот же проступок. Однако суд с этими доводами не согласился и приговорил девушку к двум годам «домашней химии» — ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Именно такое наказание запросил государственный обвинитель.

 
Теги: Минск
 
 
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Девушку задерживали в начале ноября на протестной акции - тогда она сама попросилась в автозак к своему парню.
 
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