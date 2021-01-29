«Непонятно, зачем клеймит позором». Суд решил, что глава Круглянского района не оскорбил предпринимателей

Источник материала: Tut.by

Суд Шкловского района отклонил иск двух предпринимателей против председателя Круглянского райисполкома Степана Полонникова, пишет 6tv.by. Александр Калина и Сергей Писаренков обвиняли его в публичном оскорблении , которое, по их мнению, задело их честь, достоинство и нанесло ущерб деловой репутации. Предприниматели намерены опротестовать решение суда.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, иск против председателя Круглянского райисполкома Степана Полонникова предприниматели Александр Калин и Сергей Писаренков подали после выступления главы района на провластном митинге 19 августа 2020 года.

Истцы и их коллега Роман Круковский рассказали, что Полонников шел мимо принадлежащих Калину объектов и кричал «Фашизм не пройдет!», «Позор!». Далее о «позоре» персонально Калину, Круковскому и Писаренкову глава района Полонников заявил на митинге у местного Дома культуры, говорят предприниматели.

По мнению бизнесменов, на самом деле вся проблема в политике: они проявили отличную от провластной позицию по отношению к результатам выборов 9 августа, в том числе продемонстрировав уважительное отношение к первому — бело-красно-белому — флагу независимой Беларуси.

Как рассказывал на предварительном заседании Сергей Писаренков, он был наблюдателем на одном из участков, но ему до сих пор Полонников отказывает в ознакомлении с результатами голосования. Более того, после высказываний главы района, когда он «непонятно, зачем клеймит позором и обещает разобраться с ним», Писаренкову стали отказывать в продаже щепы для его бизнеса в государственном лесохозяйственном учреждении «Тетеринское».

— Полонников утверждал, что мы что-то «хотим раздербанить и продать». На самом деле я хочу работать в районе, платить в нем налоги, вести в нем хозяйственную деятельность. Меня оскорбляют такие слова председателя райисполкома, — заявил Сергей Писаренков.

Подобное мнение и у Александра Калина, которому в декабре 2020 года пришло указание о сносе магазина «Огонек». Этот магазин работает около 15 лет, приносит доход в бюджет района, но только теперь местные власти посчитали, что Калин обязан снести «часть самовольно возведенного павильона с козырьками на металлических столбах, крыльцом и отмосткой».

Судья Шкловского райсуда Светлана Баранцева посчитала, что обидные слова, высказанные главой Круглянского райисполкома Полонниковым в адрес предпринимателей, — всего лишь оценочное суждение. А за него судить нельзя, учитывая статью 33 Конституции, устанавливающую, что никто не может быть принужден к выражению своих убеждений или отказу от них. Поэтому чиновника нельзя привлечь к ответственности в рамках Гражданско-процессуального кодекса.

По мнению Светланы Баранцевой, то, что высказывал Полонников в адрес истцов, не является утверждением, основанным на факте, который можно было бы проверить.

29 января в удовлетворении иска предпринимателям Калину и Писаренкову отказано. Более того, они должны будут заплатить ему в качестве компенсации за услуги адвоката солидарно 650 рублей из затребованных ответчиком 1300 рублей.

Председателя Круглянского райисполкома в суде представляли адвокат Станислав Левченко . Он не согласился с заявленным иском. Как и его доверитель, он посчитал, что истцы руководствуются надуманными предположениями.