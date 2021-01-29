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На детской площадке в Минске трактором уничтожили снеговиков

29.01.2021 14:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Время удивительных новостей продолжается. На детской площадке в Минске трактором уничтожили снеговиков.

Видео опубликовал телеграм-канал «МотолькоПомоги». На нем — детская площадка, на которой — снеговики. Трех снеговиков сносит трактор, а еще несколько, похоже, были повержены до начала съемки: в снежных сугробах заметны красные элементы.

Журналисты уже рассмотрели, что история произошла в столичном дворе на улице Леонида Беды, 33. Как выглядит площадка, можно рассмотреть на "Яндекс.Панорамах".

Борьбу трактора со снеговиками фиксировал на видео не только очевидец, но и неизвестный в черной одежде. Он ушел, когда спецоперация закончилась.

Если вы знаете, как все началось, пожалуйста, напишите нам в телеграм или вайбер.

Больше странных спецопераций можно посмотреть в этой подборке.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Время удивительных новостей продолжается. На детской площадке в Минске трактором уничтожили снеговиков.
 
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