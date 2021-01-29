В Минске задержали двух преподавательниц БГУ - бывшую и действующую. Причина пока неизвестна

Источник материала: Tut.by

Рано утром 29 января в Минске задержали Светлану Волчек — бывшую преподавательницу БГУ, которая участвовала в создании стачкома университета. Она успела написать, что дверь ее квартиры взламывают, — и перестала выходить на связь. Накануне вечером, 28 января, также задержали старшего преподавателя географического факультета БГУ Ольгу Ковалевскую. Согласна спискам задержанных, ее отвезли во Фрунзенское РУВД Минска.



19 августа 2020 года, сбор подписей в адрес ректора БГУ. Светлана Волчек — справа. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Домой к Светлане Волчек пришли рано утром 29 января. В 7.36 она написала, что «стучат, звонят» и взламывают входную дверь. После этого она перестала выходить на связь. Недоступен и ее муж Михаил Волчек, который также находился дома. Сейчас их квартира опечатана, сообщают знакомые Светланы.

— Мы до сих пор не знаем, за что их задержали и кто эти люди, которые пришли к ним утром, — говорят родственники Михаила.

До сентября 2020 года Светлана Волчек на протяжении шести лет работала на факультете радиофизики и компьютерных технологий БГУ. 18 сентября стало известно , что ее увольняют. В БГУ говорили, что причина — в нарушении трудовой дисциплины, а именно отсутствие преподавателя на работе 14 сентября. Светлана связывала увольнение с ее активной гражданской позицией. В августе она была одной из тех, кто участвовал в формировании стачкома университета.

Вечером 28 января в списках задержанных появилось имя еще одной преподавательницы — Ольги Ковалевской. Известно, что ее увезли во Фрунзенское РУВД. Ольга работает старшим преподавателем на географическом факультете БГУ, куда сегодня приезжал Александр Лукашенко.

Напомним, что ранее Светлану и Михаила Волчеков уже задерживали. 28 августа 2020 года они делали ремонт в частном доме в деревне Застружье Ивановского района. Тогда же их и задержали, а после выходных осудили по статье 23.34 КоАП на 15 суток ареста.

Светлану осудили за перепост информации о марше 23 августа в чат, в котором общались студенты и преподаватели БГУ. Таким образом, посчитал суд, она призывала к участию в несанкционированном массовом мероприятии.

Михаилу вменялось то, что он также распространял информацию о мероприятии под анонимным ником, который был онлайн 29 и 30 августа, когда супружеская пара уже была задержана. С этим правонарушением Михаил не согласился, однако суд посчитал его вину доказанной и также дал 15 суток ареста, рассказывала Ольга, его сестра.

TUT.BY обратился в пресс-службу ГУВД Мингорискома, чтобы узнать, почему задержали преподавательниц и где они сейчас находятся, однако в комментарии нам отказали.