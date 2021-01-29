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В Минске задержали двух преподавательниц БГУ - бывшую и действующую. Причина пока неизвестна
29.01.2021 14:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Рано утром 29 января в Минске задержали Светлану Волчек — бывшую преподавательницу БГУ, которая участвовала в создании стачкома университета. Она успела написать, что дверь ее квартиры взламывают, — и перестала выходить на связь. Накануне вечером, 28 января, также задержали старшего преподавателя географического факультета БГУ Ольгу Ковалевскую. Согласна
Домой к Светлане Волчек пришли рано утром 29 января. В 7.36 она написала, что «стучат, звонят» и взламывают входную дверь. После этого она перестала выходить на связь. Недоступен и ее муж Михаил Волчек, который также находился дома. Сейчас их квартира опечатана, сообщают знакомые Светланы.
— Мы до сих пор не знаем, за что их задержали и кто эти люди, которые пришли к ним утром, — говорят родственники Михаила.
До сентября 2020 года Светлана Волчек на протяжении шести лет работала на факультете радиофизики и компьютерных технологий БГУ. 18 сентября
Вечером 28 января в списках задержанных появилось имя еще одной преподавательницы — Ольги Ковалевской. Известно, что ее увезли во Фрунзенское РУВД. Ольга работает старшим преподавателем на географическом факультете БГУ, куда сегодня
Напомним, что ранее Светлану и Михаила Волчеков уже задерживали. 28 августа 2020 года они делали ремонт в частном доме в деревне Застружье Ивановского района. Тогда же их и задержали, а после выходных осудили по статье 23.34 КоАП на 15 суток ареста.
Светлану осудили за перепост информации о марше 23 августа в чат, в котором общались студенты и преподаватели БГУ. Таким образом, посчитал суд, она призывала к участию в несанкционированном массовом мероприятии.
Михаилу вменялось то, что он также распространял информацию о мероприятии под анонимным ником, который был онлайн 29 и 30 августа, когда супружеская пара уже была задержана. С этим правонарушением Михаил не согласился, однако суд посчитал его вину доказанной и также дал 15 суток ареста,
TUT.BY обратился в пресс-службу ГУВД Мингорискома, чтобы узнать, почему задержали преподавательниц и где они сейчас находятся, однако в комментарии нам отказали.
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Рано утром 29 января в Минске задержали Светлану Волчек - бывшую преподавательницу физфака БГУ, которая участвовала в создании стачкома университета. Она успела...
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