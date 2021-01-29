Источник материала: БT

На связи с президентом все области Беларуси

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент проводит встречу со студентами БГУ О суверенитете, иностранном вмешательстве, политизации общественной жизни и участии в ней студентов, изменениях в главный закон и даже домыслах о "тайной"...

О суверенитете, иностранном вмешательстве, политизации общественной жизни и участии в ней студентов, изменениях в главный закон и даже домыслах о "тайной" инаугурации.Александра Лукашенко здесь ждали. Это возможность открытого и доверительного разговора с главой государства. Президент признался: приглашение принял с радостью. Приехал, как только позволил рабочий график. Молодежь - самая продвинутая и прогрессивная часть общества, уверен Александр Лукашенко. В ее руках будущее. Поэтому о развитии страны важно говорить именно с молодым поколением. Разговор актуален еще и на фоне повышенного внимания молодежи к политическим процессам. Президент призвал задуматься студентов, кто и где подогревал белорусских граждан последнее время. И почему молодежь позволяет себя подогреть? Александр Лукашенко уверен: есть немало тех, кому выгодно разобщить нацию и ослабить страну. Но задумываются об этом далеко не все. Президент отметил, что будет защищать Беларусь от любых нападок извне, чего бы это ни стоило.Пообщаться с президентом сегодня, к слову, могут не только студенты БГУ. На связи все регионы республики. Прямая видеотрансляция организована в аудиториях университетов в областных центрах. Все подробности в наших следующих выпусках.