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Президент проводит встречу со студентами БГУ

29.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

О суверенитете, иностранном вмешательстве, политизации общественной жизни и участии в ней студентов, изменениях в главный закон и даже домыслах о "тайной" инаугурации. Президент в эти минуты отвечает на вопросы студентов Белгосуниверситета.

Александра Лукашенко здесь ждали. Это возможность  открытого и доверительного разговора с главой государства. Президент признался: приглашение принял с радостью. Приехал, как только позволил рабочий график. Молодежь - самая продвинутая и прогрессивная часть общества, уверен Александр Лукашенко. В ее руках будущее. Поэтому  о развитии страны важно говорить именно с молодым поколением. Разговор актуален еще и на фоне повышенного внимания молодежи к политическим процессам. Президент призвал задуматься студентов, кто и где подогревал белорусских граждан последнее время. И почему молодежь  позволяет себя подогреть?  Александр Лукашенко уверен: есть немало тех, кому выгодно разобщить нацию и ослабить страну. Но задумываются об этом далеко не все. Президент отметил, что будет  защищать Беларусь от любых нападок извне, чего бы это ни стоило. 

На связи с президентом все области Беларуси

Пообщаться с президентом сегодня, к слову, могут не только студенты БГУ. На связи все регионы республики. Прямая видеотрансляция организована в аудиториях университетов в областных центрах. Все подробности в наших следующих выпусках. 

 
 
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О суверенитете, иностранном вмешательстве, политизации общественной жизни и участии в ней студентов, изменениях в главный закон и даже домыслах о "тайной"...
 
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