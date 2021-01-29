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Картина Боттичелли ушла с молотка за $92 млн
29.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Нью-Йорке ушла с молотка картина Ботичелли "Портрет молодого человека с медальоном", написанная в конце XV века. Здесь установлен новый ценовой рекорд на работы этого великого мастера: полотно обошлось покупателю в 92 миллиона долларов. Предыдущему владельцу, который приобрел "Молодого человека" 40 лет назад, картина досталась за миллион. Кто изображен на полотне - остается для искусствоведов загадкой. Ботичелли теперь можно считать одним из самых востребованных на арт-рынке старых мастеров. Впрочем, побить рекорд Да Винчи с его "Сальватором Мунди" вряд ли кому-нибудь удастся. "Спаситель мира" ушел за 450 миллионов. Правда, многие подозревают в картине подделку.
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В Нью-Йорке ушла с молотка картина Ботичелли "Портрет молодого человека с медальоном", написанная в конце XV века. Здесь установлен новый ценовой рекорд на работы...
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