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Лучшую почтовую марку выбирают в Беларуси

29.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Животные и птицы, техника и достопримечательности. Лучшую почтовую марку выбирают в Беларуси. В конкурсе-опросе участвует продукция, выпущенная в 2020 году. Проголосовать за понравившуюся марку или блок можно до 25 февраля. При этом среди участников опроса будут разыграны наборы филателистической продукции. К слову, в прошлом году лучшим выпуском стала новогодняя марка. Всего анкеты прислали более тысячи человек.

Екатерина Журавская, пресс-секретарь РУП "Белпочта": "Для того чтобы принять участие, нужно зайти на сайт РУП "Белпочта" в раздел "Филателия", заполнить бланк и отправить по указанному электронному адресу. Принять участие также можно в любом отделении почтовой связи. Взять почтовый бланк, указать номер наиболее понравившейся марки и направить на адрес издательского центра "Марка" с пометкой "конкурс".

Отметим, лучшую почтовую марку в Беларуси выбирают ежегодно уже на протяжении 20 лет. Кроме этого, белорусская продукция участвует и в международных филателистических конкурсах в Бельгии, Австрии и Италии.

 
 
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Животные и птицы, техника и достопримечательности. Лучшую почтовую марку выбирают в Беларуси. В конкурсе-опросе участвует продукция, выпущенная в 2020 году....
 
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