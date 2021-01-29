Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лучшую почтовую марку выбирают в Беларуси Животные и птицы, техника и достопримечательности. Лучшую почтовую марку выбирают в Беларуси. В конкурсе-опросе участвует продукция, выпущенная в 2020 году....

Животные и птицы, техника и достопримечательности. Лучшую почтовую марку выбирают в Беларуси. В конкурсе-опросе участвует продукция, выпущенная в 2020 году. Проголосовать за понравившуюся марку или блок можно до 25 февраля. При этом среди участников опроса будут разыграны наборы филателистической продукции. К слову, в прошлом году лучшим выпуском стала новогодняя марка. Всего анкеты прислали более тысячи человек.Отметим, лучшую почтовую марку в Беларуси выбирают ежегодно уже на протяжении 20 лет. Кроме этого, белорусская продукция участвует и в международных филателистических конкурсах в Бельгии, Австрии и Италии.