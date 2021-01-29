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По делу о массовых беспорядках в Минске задержаны радикальные анархисты
29.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУчастники этой ячейки спонсировались из-за рубежа и вовлекали в свою деятельность единомышленников. Они привлечены к уголовной ответственности за участие в преступной организации. На региональную группу белорусских анархистов, которые являются участниками международного преступного сообщества, вышли оперативники ГУБОП. Подозреваемые - девушка и трое мужчин. Они входят в состав ячейки, которая забрасывала "коктейлями Молотова" здания налоговой инспекции в Гомеле и суда Киева в 2016 году, российского посольства в Минске и управления КГБ в Бобруйске в 2010 году. Помимо прочего, сообщники оскверняли строения радикальными надписями и картинками.
Анархисты регулярно читали лекции, проводили семинары и полевые сборы. На таких мероприятиях они обучали противостоять силовикам, в том числе во время планируемых боевых действий и протестов.
Сейчас подозреваемые находятся в СИЗО в качестве фигурантов уголовного дела по массовым беспорядкам в Минске. Есть основания полагать, что задержанные принимали участие в организации, финансировании и координации протестного движения, а также вербовке новых участников. Правоохранителями собраны материалы по другим радикальным сообществам Беларуси. Их действиям будет дана правовая оценка. Скрывшихся за рубежом в ближайшее время объявят в розыск.
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Участники этой ячейки спонсировались из-за рубежа и вовлекали в свою деятельность единомышленников. Они привлечены к уголовной ответственности за участие в...
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