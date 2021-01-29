ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

По делу о массовых беспорядках в Минске задержаны радикальные анархисты

29.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Участники этой ячейки спонсировались из-за рубежа и вовлекали в свою деятельность единомышленников. Они привлечены к уголовной ответственности за участие в преступной организации. На региональную группу белорусских анархистов, которые являются участниками международного преступного сообщества, вышли оперативники ГУБОП. Подозреваемые - девушка и трое мужчин. Они входят в состав ячейки, которая забрасывала "коктейлями Молотова" здания налоговой инспекции в Гомеле и суда Киева в 2016 году, российского посольства в Минске и управления КГБ в Бобруйске в 2010 году. Помимо прочего, сообщники оскверняли строения радикальными надписями и картинками. 

Анархисты регулярно читали лекции, проводили семинары и полевые сборы. На таких мероприятиях они обучали противостоять силовикам, в том числе во время планируемых боевых действий и протестов.

Сейчас подозреваемые находятся в СИЗО в качестве фигурантов уголовного дела по массовым беспорядкам в Минске. Есть основания полагать, что задержанные принимали участие в организации, финансировании и координации протестного движения, а также вербовке новых участников. Правоохранителями собраны материалы по другим радикальным сообществам Беларуси. Их действиям будет дана правовая оценка. Скрывшихся за рубежом в ближайшее время объявят в розыск.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Участники этой ячейки спонсировались из-за рубежа и вовлекали в свою деятельность единомышленников. Они привлечены к уголовной ответственности за участие в...
 
Новости дня
Новости общества
 
На региональной встрече участников ВНС в Гомеле были подняты вопросы возрождения пострадавших территорий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

28.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by