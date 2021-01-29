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На региональной встрече участников ВНС в Гомеле были подняты вопросы возрождения пострадавших территорий
29.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Беларуси продолжается подготовка к Всебелорусскому народному собранию. В Гомеле на региональной встрече участников ВНС и депутатов накануне обсудили развитие Полесского региона на ближайшие 5 лет. Озвученные вопросы касались всех сфер жизни. К слову, многое прописано в Программе социально-экономического развития страны до 2025 года, в том числе вопросы возрождения пострадавших территорий, экологии, развития промышленности и сельского хозяйства в симбиозе с наукой, а также региональной медицины через создание межрайонных медцентров.
Ирина Довгало, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "На мой взгляд, самая первая глава, которая идет, она, наверное, для всех. Это развитие демографической ситуации. Почему? Потому что будут молодые люди – будет новое поколение, значит, есть кому дальше развивать свою страну. Второе – это, конечно же, инвестиции. И, конечно, развитие экономики. И третье, я, конечно, назвала бы молодежную политику. Потому что это те люди, которые, как бы пафосно это не звучало, любят свою страну".
Анастасия Гатальская, индивидуальный предприниматель (Добрушский район): "Меня тема волнует: информационная грамотность наших белорусов. Вот смотрите, у нас все перешло в интернет. Мы привыкли: телевидение, газеты. Я и сама в газете когда-то работала. Надо начинать развивать прогосударственные интернет-ресурсы. Они уже появились, очень хорошие ресурсы. Но надо их еще рекламировать, продвигать".
Внести свои предложения по развитию страны может каждый. Так,
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На региональной встрече участников ВНС в Гомеле были подняты вопросы возрождения пострадавших территорий
В Беларуси продолжается подготовка к Всебелорусскому народному собранию. В Гомеле на региональной встрече участников ВНС и депутатов накануне обсудили развитие...
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