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Академия управления при Президенте отмечает 30-летний юбилей
29.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT30-летний юбилей сегодня отмечает Академия управления при Президенте. С праздником коллектив поздравил глава государства Александр Лукашенко. Ежегодно вуз выпускает около 9 тысяч специалистов. За весь период работы учебное заведение подготовило более 100 тысяч управленцев. Кстати, 70 % представителей правительства имеют дипломы академии. Сегодня в вузе обучается более 5 700 студентов и слушателей по специальностям "государственное управление и право", "госуправление и экономика", "управление информационными ресурсами".
Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси: "На сегодняшний день практическая составляющая обучения к теоретической у нас составляет 60 на 40, то есть большая часть обучения происходит в практическом формате, направлена на приобретение практических навыков. У нас созданы электронные кабинеты по дисциплинам, которые преподаются, осуществляется электронный документооборот, соответственно ведется электронная база студентов и слушателей, преподавательского состава".
Отметим, специальности Академии управления при Президенте традиционно входят в топ-10 самых рейтинговых в белорусском образовании.
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30-летний юбилей сегодня отмечает Академия управления при Президенте. С праздником коллектив поздравил глава государства Александр Лукашенко. Ежегодно вуз...
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