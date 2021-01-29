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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Академия управления при Президенте отмечает 30-летний юбилей 30-летний юбилей сегодня отмечает Академия управления при Президенте. С праздником коллектив поздравил глава государства Александр Лукашенко. Ежегодно вуз...

30-летний юбилей сегодня отмечает Академия управления при Президенте. С праздником коллектив поздравил глава государства Александр Лукашенко. Ежегодно вуз выпускает около 9 тысяч специалистов. За весь период работы учебное заведение подготовило более 100 тысяч управленцев. Кстати, 70 % представителей правительства имеют дипломы академии. Сегодня в вузе обучается более 5 700 студентов и слушателей по специальностям "государственное управление и право", "госуправление и экономика", "управление информационными ресурсами".Отметим, специальности Академии управления при Президенте традиционно входят в топ-10 самых рейтинговых в белорусском образовании.