ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На республиканском конкурсе "Студент года" выбрали лучшего учащегося

29.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В столице прошел гранд-финал. На сцене Минского городского дворца культуры управленцы, экономисты, инженеры, историки и педагоги демонстрировали свои таланты. Победителем стал курсант Института пограничной службы Владислав Федюкович. В качестве награды горнолыжный тур в Логойск и, конечно же, заветная статуэтка. По традиции выбрали и лучшего в номинации "Студент года онлайн". И выбор пользователей соцсетей совпал с мнением жюри.  

В финале за звание лучшего студента страны  боролись 11 человек. Это победители  областных и столичного этапов. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В столице прошел гранд-финал. На сцене Минского городского дворца культуры управленцы, экономисты, инженеры, историки и педагоги демонстрировали свои таланты....
 
Новости дня
Новости общества
 
Проверяет таможня. Что такое личный досмотр и могут ли забрать на границе компьютер
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

28.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by