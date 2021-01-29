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Лукашенко высказался за введение цензуры в соцсетях и анонсировал допмеры уже в ближайшие месяцы

29.01.2021 15:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 29 января провел в БГУ встречу со студентами. Он убежден, что со временем страны начнут вводить цензуру в социальных сетях. Но, как подчеркнул Лукашенко, Беларусь не может быть зачинщиком этого процесса, сообщает его пресс-служба.


Фото: Reuters

— Наверное, тот, кто породил этого змея и выпустил из бутылки, и должен этот процесс начинать, — сказал Александр Лукашенко. — Мы вообще это сделать не сможем. Если мы закроем одно направление, у нас вылезет в другом.

Вместе с тем он считает, что необходим «жесточайший запрет на вмешательство в личную жизнь и разрушение общественно-политического строя государства».

— Благодаря социальным сетям и мессенджерам мы можем сейчас породить планетарную революцию. Вы видите, что сегодня во всех странах происходят подобные события, которые управляются через эти сети и не с места. Как у нас было: все управлялось с территории Польши и Литвы, — отметил он — Поэтому да, мы на пороге принятия этих решений. Но исходить они должны от сильных мира сего.

Он также добавил, что в ближайшие месяцы в этой сфере в Беларуси будут приняты дополнительные меры для защиты интересов государства и народа.

 
 
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Он убежден, что со временем страны начнут вводить цензуру в социальных сетях. Но, как подчеркнул Лукашенко, Беларусь не может быть зачинщиком этого процесса.
 
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