"Делай как я" - Лукашенко рассказал о том, как воспитывает детей и внуков

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 янв – Sputnik. Президент Беларуси рассказал о том, как воспитывает своих детей и внуков. Своей методикой Александр Лукашенко поделился со студентами Белгосуниверситета.

По словам белорусского лидера, воспитывает детей он на личном примере, и советует делать это и другим.

"Я своих сыновей, особенно младшего, воспитывал просто: делал у него на глазах то, что должен делать он. То есть секрет один - делай как я", - заявил Лукашенко.

Глава государства также обратил внимание, что важно в ребенке вовремя разглядеть способности и таланты, а потом дать возможность им развиться. С другой стороны, уверен Лукашенко, если у ребенка нет желания что-то осваивать – то и заставлять не нужно.

"Зачем напрягать?" – задался он вопросом.

Кроме того, считает президент, надо обязательно уделять много внимания учебе и спорту. Если нет образования – беда, а спорт должен присутствовать в жизни каждого школьника или студента "по два часа в день".

"Это если вы хотите быть здоровыми", - резюмировал Лукашенко.

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