|
"Делай как я" - Лукашенко рассказал о том, как воспитывает детей и внуков
29.01.2021 15:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 янв – Sputnik. Президент Беларуси рассказал о том, как воспитывает своих детей и внуков. Своей методикой Александр Лукашенко поделился со студентами Белгосуниверситета.
По словам белорусского лидера, воспитывает детей он на личном примере, и советует делать это и другим.
"Я своих сыновей, особенно младшего, воспитывал просто: делал у него на глазах то, что должен делать он. То есть секрет один - делай как я", - заявил Лукашенко.
Глава государства также обратил внимание, что важно в ребенке вовремя разглядеть способности и таланты, а потом дать возможность им развиться. С другой стороны, уверен Лукашенко, если у ребенка нет желания что-то осваивать – то и заставлять не нужно.
© Sputnik / Виктор Толочко
Кроме того, считает президент, надо обязательно уделять много внимания учебе и спорту. Если нет образования – беда, а спорт должен присутствовать в жизни каждого школьника или студента "по два часа в день".
"Это если вы хотите быть здоровыми", - резюмировал Лукашенко.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент уверен, что у всех детей есть таланты, их нужно разглядеть. А если нет, "то и напрягать не надо".
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)