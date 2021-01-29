«У нас занимаются успешные люди». В Минске открылся премиальный фитнес-клуб World Сlass

Источник материала: Tut.by

На проспекте Дзержинского, 16 открылся первый спортивный клуб российской сети World Class. Его начали строить в июле 2019 года, инвесторы вложили в объект 8 миллионов долларов. Посмотрели, как он выглядит внутри и узнали, в чем заключается премиальность этого фитнес-клуба.





Александр Волчков — директор по развитию и соучредитель World Class в Минске. Он провел для нас тур по объекту.

В холле все желающие могут выпить напитки или перекусить, приобрести фирменную одежду Nike в магазине, купить в офисе продаж клубные карты. Все остальное пространство занимают оздоровительные и спортивные услуги.

Комната SPA для всех и цена клубных карт





На первом этаже работает комната SPA — тут делают массажи (от 60 рублей), обертывания, есть зал парикмахерской и ногтевого сервиса, здесь делают также макияж, брови, ресницы, есть комната и для косметолога. Все инструменты стерилизуются после использования в специальном помещении. Зона SPA доступна для всех желающих.





Остальные услуги по фитнесу, бассейну, тренировкам оказывают по клубной карте. Такая карта безлимитная и действует на все виды занятий в World Class в течение года. Продажи клубных карт стартовали два месяца назад. В последний акционный день, за день открытия фитнес-клуба, они стоили 1800 рублей. Теперь — 2 200 рублей, в феврале, после торжественного открытия, цену поднимут до 2 600.

Повышение цены объясняется ростом курса доллара — инвестиции делали в валюте, а клубные карты продают в рублях.

Волчков говорит, что уже куплено порядка 700 клубных карт. Среди покупателей есть профессиональные футболисты, олимпийская чемпионка — возможно, она станет амбассадором клуба.

VIP-карты еще не продавали, в листе ожидания есть 7 человек. Они стоят 5500 рублей в год.



Александр Волчков





Вход в фитнес-клуб, открытие дверей — через систему контроля учета доступа по браслету с чипом, который хранит в памяти пять точек на пальце, который посетитель прикладывает к датчику. По такому же браслету можно рассчитаться в кафе, за тренировки, въехать на паркинг. Волчков объясняет: у пользователей клубных карт есть свой лицевой счет внутри системы клуба, на который они могут класть деньги, чтобы расплачиваться в клубе.

«Стандарты Wold Class по большинству параметров существенно превышают государственные нормы». Как выглядят бассейн и VIP-раздевалки

В раздевалках и во всех залах есть приятные фишки вроде модного фена Dyson или специальной сушилки для купальников, которая справляется за 10 секунд.

Раздевалка рассчитана на 149 шкафчиков, за ней идет душевая на 8 мест, есть сауна, турецкая баня, солярий. Есть еще и VIP-раздевалка, но шкафчиков там меньше — только 21.

В чем разница? В VIP-раздевалке шкафчики резервируются на весь срок действия абонемента, есть услуга прачечной, отдельная душевая, тут же будут фрукты. В VIP-карту включена также часть услуг: персональные тренировки, массажи.



Обычная раздевалка



VIP раздевалка





Бассейн длиной в 25 метров рассчитан на четыре дорожки. Вода проходит четырехступенчатую систему очистки — полный цикл фильтрации занимает восемь часов.

Рядом есть детский бассейн размером 8 на 4 метра, глубиной чуть больше полуметра. В раздевалках и бассейне теплый пол.

Волчков говорит, что некоторые требования World Class сложно было соблюдать, учитывая государственные нормы.

— Они, честно говоря, немного устаревшие во многих направлениях. Мы видим, что это санпины 80-х годов. Стандарты Wold Class по большинству параметров существенно превышают государственные нормы, — говорит Волчков.











Специальная сушилка для купальников

— Например, нет никакого стандарта по напольным покрытиям, а мы используем профессиональное. То же самое по вентиляции. Государство требует двукратный воздухообмен, мы делаем четырех- и шестикратный, в зависимости от зоны. У МЧС есть определенные требования, которые, мягко говоря, изжили себя. Но приходится выполнять, — поясняет руководитель.

Детский клуб, сайкл-студия и единственный в стране тренажер





Рядом в зоне с бассейнами есть детский клуб. Детские абонементы стоили 1080 рублей в год для детей возрастом от 3 до 14 лет, их приобрели уже 70−100 человек. Детский клуб рассчитан примерно на 300−350 человек. Дети могут посещать студию групповых программ, игровую комнату, есть и семейная раздевалка с душевыми.

Этажом выше расположен большой зал с тренажерами, залами для фитнеса и йоги в гамаках, комната для пилатеса и сайкл-студия для групповых занятий велоспортом. В такой студии можно даже проводить соревнования, а после занятий на велосипеде тренажеры можно отодвинуть и заняться балетом, который тут тоже будут преподавать. В тренажерном зале кроме «железа» есть боксерский ринг, покрытие для единоборств, тренажеры для спортивного велоспорта, а также нейрогимнастики.

Также тут можно воспользоваться аппаратом для биоимпедансного анализа тела — он покажет жировую массу тела, объем воды в организме, суточный метаболизм и другую информацию.



Детский зал



Семейная раздевалка



Аппарат для биоимпедансного анализа тела



Оборудование для пилатеса



Зал для фитнеса

Волчков рассказывает, что в зале есть новинка — тренажер, которого больше нет нигде в Беларуси. Это динамическая платформа Reaxing, итальянского производства.

— Ее задача — дестабилизировать, убрать баланс. Мышцы кора (комплекс мышц, которые отвечают за стабилизацию таза, бедер и позвоночника. — Прим. TUT.BY) должны собраться и выполнить упражнения. Даже самые элементарные задачи усложняются за счет действия платформы, — говорит Волчков.





Из тренажерного зала открывается вид на проспект Дзержинского, пространства на крыше было бы достаточно, чтобы на нее выходить.

— Был план сделать крышу эксплуатируемой. Она подготовлена, все крепления сделаны. Но чтобы сдать ее в эксплуатацию как эксплуатируемую кровлю, надо пройти семь кругов ада. Мы к этому не готовы. И с точки зрения бизнеса монетизировать это никак нельзя — проспект, выхлопные газы, достаточно загруженная магистраль, поэтому в таком виде большого смысла в эксплуатируемой кровле нет, — говорит Волчков.

«170 тысяч долларов потратили на обучение». Узнаем, в чем заключается премиальность клуба





Спрашиваем у Волчкова, в чем выражается премиальность фитнес-клуба. Кратко он пояснил: это команда World Class, оборудование, сервис и качество услуг.

— У нас есть отдельный пункт — обучение сотрудников. За три месяца до открытия мы занялись отбором и обучением персонала. На обучение потратили колоссальную сумму — порядка 170 тысяч долларов, некоторые за эти деньги открывают клуб. Но мы готовы инвестировать в людей. Сюда приезжали методисты, обучали сотрудников, здесь жили, обучали всех — в том числе рецепцию, отдел продаж, инженерную службу, — рассказывает Волчков.



Сайкл-студия

По его словам отобрать тренеров было не так легко, часто за большим числом подписчиков в инстаграме скрывался работник без базовых знаний.

Оборудование в клубе также дорогое.

— Мы не используем китайское оборудование, большинство тренажеров — из Европы и Соединенных Штатов, это последнее поколение. Любой из этих тренажеров — годами складывающаяся история и мощные сервисные центры.

Как помогли тем, кто остался без World Class в 2016-м, а еще — кто и сколько инвестировал в объект





Напомним , в 2016 году стало известно, что в Минске планируется открытие World Class. Абонементы заранее продавала компания «АЗС-групп», связанная с Михаилом Ситником. Объект долго не запускался, франшизу отозвали . Но не всем людям, которые купили абонементы по 800 рублей, «АЗС-групп» вернул деньги. После этого учредители, которые напрямую открывали фитнес-клуб, решили помочь пострадавшим минчанам — нужно было предоставить подтверждающие документы.

— Был кейс с Малиновкой. Нужно было закрыть этот гештальт. Всем пострадавшим, кто не получил компенсацию, мы, по согласованию с World Class, договорились эти абонементы в нашем клубе восстановить, несмотря на то, что они были ниже по сегменту — это был World Class Lite. Там было по договору прописано, что они получают абонемент на 365 дней и 30 дней заморозки — так и осталось. 43 человека изъявили желание обратиться к нам. Насколько я знаю, было продано порядка 300 карт. Часть из этих людей получили возмещение, часть обратились в суд. Но им было отказано в получении средств за счет продажи имущества «АЗС-групп», — объяснил Волчков.





В World Class в Минске вкладывался пул инвесторов — компания «Итамари», учредители которой связаны с группой компаний VDS, Александр Волчков и Михаил Золоторев. Последний также является владельцем еще пяти клубов World Class в Казахстане.

Александр Волчков — сотрудник World Class с 2014 года, он открывает фитнес-клуб сети уже в третьей стране, управлял клубами в Москве.

— Меня попросили присоединиться к вопросу. Мы начали искать инвесторов. Пути соприкосновений нашли с группой компаний VDS, которая находится в Беларуси. Она взаимодействовала с нашими партнерами из Казахстана, — объяснил Волчков.





Формально компания открыла World Class по франшизе, но здесь работает большое количество сотрудников из центрального офиса. Строили объект по инвестпроекту.

В клуб вложили порядка 8 миллионов долларов. Планируется, что при благоприятном стечении обстоятельств проект окупится за семь — восемь лет.

— В Москве таких клубов не открывалось уже лет 10. Это можно считать социальной инициативой. Инвесторам, в принципе, можно было положить деньги в банк на счет и они бы заработали бы эти деньги быстрее или вложились бы в другие активы. Мы делаем людей здоровыми, красивыми, заряд эндорфинов заставляет по-другому действовать по жизни. И ты становишься успешным на работе. Поэтому у нас занимаются успешные люди, — говорит Волчков.

Фитнес-клуб World Class работает с 7 утра до 23 часов в будние дни, с 9 до 21 часа — в выходные. Торжественное открытие пройдет 19 февраля.