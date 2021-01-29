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Около тридцати полотен в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта. В рамках республиканской акции "Культурная столица Беларуси" в Борисове открылась выставка молодого графика, представителя Белорусского союза художников, уроженца Борисовского района Павла Омелюсика. В одной из галерей Центральной районной библиотеки имени Колодеева разместилась авторская экспозиция под названием "Коллаж". В ней - работы в направлении "компьютерная графика".

Татьяна Кирилова, заведующая отделом Борисовской центральной районной библиотеки имени И. Х. Колодеева: "Павел Омелюсик - представитель того поколения молодых художников, которое ярко о себе заявило в 2000-ых годах. Он учился в нашей художественной школе, потом в гимназии-колледже имени Ахремчика, в Академии искусств на монументальном отделении и был погружен в художественную жизнь Минска. Постепенно в 2009-м он вернулся в Борисов с выставкой "Клип-арт" и мы договорились о том, что повторим встречу и познакомим с новыми его достижениями".

Павел Омелюсик - разноплановый художник. График, дизайнер, фотограф и монументалист, который владеет техниками фрески, витража, левкаса.