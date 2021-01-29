Безопасность на льду: правила от спасателей

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Правила безопасности надо помнить и при выходе на лед. В связи с частыми изменениями погоды кристальное покрытие может быть хрупким. Особенно опасны реки (из-за течения), а также озера, где есть источники. Напомним, минимальная толщина для выхода на лед - 7 сантиметров. Например, на водохранилище в Смолевичах этот показатель сейчас около 20. При этом спасатели рекомендуют обращать внимание и на качество покрытия. Рыболовам лучше не отходить далеко от берега. А на экстренный случай брать с собой спасательную жилетку, веревку и так называемые зацепы.

Кроме постоянного наблюдения, каждую смену здесь организован обход водоема: рыбакам напоминают правила безопасности. Также спасатели рекомендуют проводить профилактические беседы в детских садах, школах, рабочих коллективах. Это позволяет предупредить несчастные случаи.