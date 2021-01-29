Снег и до 12 градусов мороза ожидается в столице

Источник материала: БT

До конца января сохранится зимний характер погоды. В центральном регионе будет облачно. Местами небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха в основном будет ниже нулевого показателя, при прояснениях возможно ее понижение до 12 градусов мороза.

В начале следующей недели существенных погодных изменений не ожидается. Зимний характер погоды сохранится.