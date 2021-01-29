|
Снег и до 12 градусов мороза ожидается в столице
29.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
До конца января сохранится зимний характер погоды. В центральном регионе будет облачно. Местами небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха в основном будет ниже нулевого показателя, при прояснениях возможно ее понижение до 12 градусов мороза.
В начале следующей недели существенных погодных изменений не ожидается. Зимний характер погоды сохранится.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До конца января сохранится зимний характер погоды. В центральном регионе будет облачно. Местами небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)