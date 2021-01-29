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Делегаты Всебелорусского народного собрания готовятся к масштабному народному форуму
29.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Инвестиции и развитие отдаленных от столицы районов, доступная медицина, строительство жилья и развитие электротранспорта - инициативы делегатов от Минской области на Всебелорусское народное собрание озвучены сегодня в Борисове. Руководители районов, городов и предприятий, бизнесмены, учителя, медики, аграрии - люди разных профессий обсудили основные вопросы развития страны и регионов.
Многие тезисы - результат работы общественных приемных, а также диалоговых площадок. В центральном регионе их проведено 70. Напомним, Всебелорусское народное собрание пройдет в Минске 11 и 12 февраля.
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Инвестиции и развитие отдаленных от столицы районов, доступная медицина, строительство жилья и развитие электротранспорта - инициативы делегатов от Минской...
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