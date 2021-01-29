Делегаты Всебелорусского народного собрания готовятся к масштабному народному форуму

Источник материала: БT

Инвестиции и развитие отдаленных от столицы районов, доступная медицина, строительство жилья и развитие электротранспорта - инициативы делегатов от Минской области на Всебелорусское народное собрание озвучены сегодня в Борисове. Руководители районов, городов и предприятий, бизнесмены, учителя, медики, аграрии - люди разных профессий обсудили основные вопросы развития страны и регионов.

Многие тезисы - результат работы общественных приемных, а также диалоговых площадок. В центральном регионе их проведено 70. Напомним, Всебелорусское народное собрание пройдет в Минске 11 и 12 февраля.