Ответственность за призывы к забастовке

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В суде Советского района Минска вынесли приговор бывшему студенту БГУИР. Его обвиняли по уголовной статье за "Организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них". По версии следствия, 26 октября 21-летний парень вместе с группой поддержки заходил в аудитории, агитировал студентов уйти с занятий, присоединиться к забастовке и сорвать учебный процесс. При этом парень выкрикивал лозунги, не реагируя на замечания. В одном из кабинетов он вступил в полемику с деканом. Как итог - три года ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа.



Роман Чеботарёв, помощник прокурора Советского района г. Минска: "По результатам его действий ряд студентов покинули свои учебные учреждения. Кроме того, сами лекционные занятия были сорваны, что повлекло нарушение учебного процесса. В ходе судебного заседания фактически признавал активную сторону своего преступления. Вместе с тем указывал, что не приглашал никого с собой идти, непосредственно из той группы, кто ходил с ним. А просто выступал в аудиториях с заранее подготовленной речью, которую ему передало по телеграм-каналу неустановленное лицо, якобы представившееся ему сотрудником стачкома БГУИР. К сожалению, установить данное лицо не представилось возможным, потому что переписку и приложение обвиняемый со своего телефона удалил".