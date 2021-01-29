Прокурор запросил три года колонии для фигуранта «дела Тихановского» Владимира Неронского

Источник материала: Tut.by

Для блогера из Слуцка и фигуранта «дела Тихановского» Владимиру Неронскому прокурор запросил три года колонии. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».



Фото: лишенный регистрации правозащитный центр "Весна"

Неронскому вменяют в вину часть 1 статьи 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) и статью 369 (Оскорбление представителя власти) Уголовного кодекса Беларуси. По последней статье блогер полностью признал свою вину — в своих роликах на YouTube-канале «Слуцк для жизни», как сообщается, Неронский дал негативную оценку главе Слуцкого райисполкома Андрею Янчевскому. Сам чиновник заявил, что своими заявлениями блогер унизил его честь и достоинство.

Обвинение также утверждало, что другие видео на канале доказывают вину Неронского и в подготовке несанкционированных акций — там якобы содержатся призывы к участию в них жителей Слуцка, Мозыря, Бреста, Бобруйска, Могилева. В роликах звучали фразы: «Не проще ли выйти на площадь? Не бойтесь милиции со щитами! Плюйте в них», «Площади быть! Миллион процентов!» «Революция всегда так делалась, будут жертвы», «Чиновники делают настоящий геноцид против людей». Также обвинение считает доказанными связи блогера с Николаем Статкевичем и Сергеем Тихановским.

На уже пятом по счету судебном заседании 29 января в Логойске (первое состоялось 12 января) прокурор потребовал для Владимира Неронского три года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор блогеру станет известен 2 февраля.

Напомним, блогер Владимир Неронский был задержан 5 мая 2020 года в Могилеве вместе с Сергеем Тихановским и другими членами команды «Страна для жизни». С 8 мая беспрерывно отбывал 40 суток административного ареста. Когда и где происходили административные суды над ним — никто не знал. Во время нового задержания Сергея Тихановского 29 мая в Гродно Неронский находился под стражей. 17 июня стало известно, что Владимира Неронского привезли в СИЗО на Володарского в Минске.