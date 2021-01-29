«Специально вкинули их». Лукашенко высказался о жалобах на жестокость силовиков

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко в ходе встречи со студентами 29 января ответил на вопросы жалобы на действия силовиков со стороны пострадавших, а также возможна ли амнистия в отношении тех, кто не совершил тяжкие правонарушения.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— По поводу этих жалоб. Мы держим это на контроле, мы эти жалобы объединили. Их несколько сотен… Они находятся под определенным контролем групп следователей. Мы их рассматриваем, но их несколько сотен. Специально вкинули их, чтобы отсечь правоохранителей от конкретной работы, — считает Лукашенко. — А у нас же в два раза за год увеличилось количество киберпреступлений. Есть же и кражи, и убийства, и изнасилования и прочее, там же этих подонков тоже надо искать.

Он признался, что не может сказать точное время, когда будет завершено рассмотрение жалоб.

— Я уверен, что к лету мы разберемся со всеми этими жалобами. Мне кажется, генпрокурор докладывал — половину там уже разобрали, — добавил Лукашенко.

Точное количество жалоб на действия силовиков точно неизвестно — ведомства их количества не озвучивают. Известно, что к 9 сентября 2020 года, по официальным данным, в Следственный комитет Беларуси поступило более 1800 жало б от граждан на пытки и незаконное применение физического насилия со стороны правоохранителей. По состоянию на 31 декабря 2020 года в отношении сотрудников правоохранительных органов не было возбуждено ни одного уголовного дела.

«Заблудшим» обещают освобождение от уголовной ответственности

Лукашенко также рассказал, что выявили много организаторов и регулировщиков [акций протеста] в Беларуси и они ответят «по всей строгости закона». Что касается задержанных «не в то время и не в том месте», то об этом он высказался с большой долей сарказма.

— Когда задерживаешь и, он такой «а я тут прогуливаюсь». А откуда ты, из Серебрянки [район Минска]? А чего ты попал сюда… Или еще круче — из другого города прогуляться приехал, — привел он пример.

При этом не исключил вероятность амнистии.

— Я имею право по законам, по Конституции, помиловать того или иного человека. И если заблудший, если он ошибся, то мы его не только освободим от уголовной ответственности, но и восстановим в вузе. Надо спокойно к этому подойти и персонально, — сказал Лукашенко.

Напомним, по данным правозащитников с начала избирательной компании в мае до конца 2020 года было задержано более 33 тысяч человек, большая часть которых были подвергнуты судами административным арестам и крупным штрафам.