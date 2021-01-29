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В Витебске вынесли приговор мужчине, убившему лабрадора
29.01.2021 17:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске осудили мужчину, который осенью 2020 года Витебска убил ножом собаку: та надоела его сожительнице">убил ножом лабрадора, хозяйкой которого была дочь его сожительницы. Он должен выплатить штраф в 2900 рублей и компенсировать владелице животного моральный вред в сумме 500 рублей. Об этом TUT.BY сообщили в суде Первомайского района Витебска.
Инцидент произошел 10 октября прошлого года в одном из домов в частном секторе. Там пьянствовали 50-летняя женщина, ее 31-летний сожитель и соседка. Хозяйка призналась, что ей надоел лабрадор дочери.
Мужчина пошел в комнату, где находилась собака, несколько раз ударил ее ножом, а затем повесил на двери.
Вой собаки привлек внимание одной из соседок. Женщина зашла в квартиру, увидела убитое животное, сообщила о произошедшем его хозяйке. Та вызвала милицию.
На суде мужчина признал вину.
— Свои действия он объяснял тем, что считает, что животное, а именно собака, не должна проживать в доме, а должна проживать на улице в вольере, который ранее для нее был специально изготовлен, —
Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст. 339−1 УК (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, совершенное из хулиганских и иных низменных побуждений). Он должен выплатить штраф в 2900 рублей и компенсировать владелице животного моральный вред в сумме 500 рублей.
Приговор может быть обжалован.
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Инцидент произошел 10 октября прошлого года в одном из домов в частном секторе. Там пьянствовали 50-летняя женщина, ее 31-летний сожитель и соседка. Хозяйка...
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