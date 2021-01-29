«Мне сломали спину, не могу работать». За акцию 12 августа судили минчанина, которого избивали в милиции

Источник материала: Tut.by

28 января в суде Фрунзенского района рассмотрели дело Игоря Погоцкого, 12 августа его задержали недалеко от станции метро «Пушкинская». Мужчина снимал на видео акцию протеста, когда людей начали задерживать силовики, попытался убежать, но споткнулся. «Набросились на меня и начали бить, — рассказал он и добавил, что в милиции издевательства продолжились: — В интернете имеется видеозапись из Фрунзенского РУВД, там есть кадры, как меня бьют. И можно опознать, кто меня бьет. Мне сломали спину, я не могу работать. А из Следственного комитета приходят отписки».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Игорь Погоцкий рассказал в суде, что раньше был токарем-фрезеровщиком, после событий в августе 2020-го на работу не вернулся, детали процесса сообщает правозащитный сайт spring96.org .

Согласно протоколу об административном правонарушений, мужчину задержали 12 августа около 21 часа на улице Притыцкого, 32, где он принял участие в несанкционированном митинге — выкрикивал лозунги. В деле имеется рапорт за подписью сотрудника милиции по фамилии Волчек. Никакой конкретики, что это были за лозунги, в материалах дела нет, впрочем, как и свидетелей. Более того, в протоколе отмечено, что он нарушил не только ст. 23.34 КоАП (Участие в несанкционированном митинге), но и 23.30 КоАП (Нарушение пограничного режима) — в этой части вообще нет пояснений, в чем заключалось нарушение.

Первый суд состоялся в октябре 2020 года, на него Игоря даже не вызвали, но присудили штраф. Мужчина узнал об этом, когда к нему возникли вопросы у отдела принудительного исполнения, тогда и написал жалобу в Минский городской суд — 29 декабря 2020 года дело направили на новое рассмотрение.

— Я был задержан по адресу пр-т Пушкина, 39 около остановки общественного транспорта, — заявил Погоцкий в суде 28 января. В протоколе, напомним, указан адрес Притыцкого, 32. — Я не выкрикивал лозунги, я снимал на видеокамеру происходящие события, стоял в отдалении. Люди собрались из-за убийства Тарайковского, стояли люди с цветами, я снимал это на камеру. Что меня побудило к этому? Информация в государственных СМИ, что Тарайковский взорвал себя сам (речь идет о сообщении пресс-службы МВД о том, что 10 августа один из демонстрантов пытался бросить в силовиков неустановленное взрывное устройство, которое сработало у него в руках, — это якобы и стало причиной смерти. Позже появились фото и видео, на которых не видно никакого взрыва, его следов или вспышки, а руки мужчины целы. Это подтверждается и судебно-медицинской экспертизой. — Прим. TUT.BY). Эту информацию никто не опроверг, за ложную информацию наказание никто не понес. Это подтолкнуло меня разузнать, что произошло на самом деле.

По словам мужчины, он около часа снимал происходящее на видео, потом увидел, как к людям идут сотрудники ОМОНа — «шли шеренгой и брали всех подряд». Люди стали разбегаться.

— Я убрал камеру, развернулся, попытался убежать, но споткнулся и упал, — вспоминает события того дня Игорь. — Набросились (силовики. — Прим. TUT.BY) на меня и начали бить, потом затащили в автобус, там тоже били, дальше доставили во Фрунзенское РУВД. В интернете имеется видеозапись из Фрунзенского РУВД, там есть кадры, как меня бьют. Я приложил диск с фото (к жалобе. — Прим. TUT.BY), у меня там разрезана штанина до задницы, черным маркером написано «Пушкинская, 39» и время — 20.30.

Судья Юлия Близнюк уточнила, почему Погоцкий указал, что согласен с указанными сведениями в протоколе.

— Это все было после избиения, и мне не дали очки, — сказал мужчина. — Там есть протокол личного обыска, его составляла женщина-милиционер, и там стоит крестик, это я поставил, потому что руки были за спиной в наручниках.

Инициатива BYPOL опубликовала на YouTube видео с кадрами происходящего во Фрунзенском РУВД Минска 12 августа. В помещении, похожем на спортзал, находится много людей, некоторые лежат на полу, кто-то сидит на коленях или стоит вдоль стены, с руками, зафиксированными за спиной. Во время допроса одного из них бьют под дых и по почкам после того, как он медлит с ответом. На заднем плане также видно, как лежащего на полу человека бьют дубинкой. В МВД заявили, что им известно об этом видео. — По данному вопросу, что была видеозапись, где сотрудники милиции Фрунзенского РУВД обращаются с задержанными не очень хорошо, проводится проверка. Министром задача поставлена. По результатам проверки будут сделаны определенные выводы, — сообщил Юрий Назаренко.

После задержания мужчину увезли в изолятор на Окрестина, оттуда его смогла забрать скорая помощь — после ночи на холодном полу. Ему не сразу поставили диагноз «перелом позвоночника», пояснил Игорь, изначально врачи предполагали, что это болевой синдром. Но после того как сделали МРТ, выяснилось, что у него перелом двух позвонков, данные медиками зафиксированы.

Мужчина обращался с заявлением в Следственный комитет, однако, по его словам, уголовное дело не возбуждено: «Мне присылают отписки». Правозащитники передали данные по его делу в ООН.

Что такое пытка? Согласно Конвенции против пыток, это любое действие, которым человеку умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое или нравственное, чтобы получить от него или от третьего лица сведения или признания, наказать его за действие, которое совершило оно или третье лицо или в совершении которого оно подозревается, а также запугать или принудить его или третье лицо, или по любой причине, основанной на дискриминации любого характера, когда такая боль или страдание причиняются государственным должностным лицом, или по его подстрекательству, или с его ведома или молчаливого согласия. Никакие исключительные обстоятельства, какими бы они ни были, будь то состояние войны или угроза войны, внутренняя политическая нестабильность или любое другое чрезвычайное положение, не могут служить оправданием пыток. Конституция и Международный пакт о гражданских и политических правах гласит: никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению или наказанию. Белорусским уголовным законодательством пытки отнесены к преступлениям против безопасности человечества (ст. 128 УК) — наказываются лишением свободы на срок от семи до двадцати пяти лет, или пожизненным заключением, или смертной казнью. Это преступление без срока давности.

Судья Юлия Близнюк постановила отправить дело на доработку во Фрунзенское РУВД. Срок наложения административного взыскания — не позднее двух месяцев со дня его совершения (ч. 1 ст. 7.6 КоАП). В случае с Погоцким речь идет о 12 августа 2020 года, то есть прошло уже более пяти месяцев. Но в данном случае 2-месячный срок отсчитывается от 29 декабря 2020 года, когда Минский городской суд отменил постановление первого суда и направил дело на новое рассмотрение (ч. 2 ст. 7.6 КоАП).