15-летняя школьница оказалась в реанимации с алкогольным опьянением. За это ответит кассир магазина

Источник материала: Tut.by

В милицию Солигорска медики местной больницы сообщили о поступлении двух 15-летних школьниц с диагнозом «алкогольное опьянение». Одна из девочек попала в реанимацию. Об этом сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.



Фото: УВД Миноблисполкома

У одной из девочек по результатам медицинского заключения уровень этилового спирта в анализе мочи составлял 4,6%, в крови — 2,5%. Ее поместили в отделение детской реанимации. Вторая девочка в госпитализации не нуждалась, после медицинского осмотра была передана родителям.

— Установлено, что школьницы находились на дискотеке одного из увеселительных заведений города, где встретили своего 16-летнего знакомого, которого попросили приобрести им спиртные напитки. В дальнейшем подростки направились в близлежащий магазин, по пути следования несовершеннолетние передали сверстнику 8 белорусских рублей для приобретения спиртных напитков. Подросток направился в магазин и приобрел одну бутылку водки объемом 0,5 литра и крепостью 40% и одну бутылку пепси объемом 0,5 литра. Получив спиртное, две школьницы распили его в близлежащем дворе и направились обратно на дискотеку, где в дальнейшем были задержаны сотрудниками охраны заведения и переданы родителям — подростки имели явные признаки нахождения в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и человеческую нравственность. В дальнейшем одной из школьниц стало плохо, так увеселительная программа закончилась в стенах учреждения здравоохранения, — рассказали в инспекции по делам несовершеннолетних Солигорского РОВД.

Девочки не достигли возраста привлечения к ответственности за «распитие». В отношении кассира, допустившего продажу алкоголя подросткам, составлен административный протокол за нарушение правил торговли — за такое нарушение предусмотрен штраф от 20 до 50 базовых величин (от 580 до 1450 рублей).

Юноша, купивший алкоголь девушкам, также избежал за это ответственности, поскольку ему еще не исполнилось 18 лет.