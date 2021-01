Андрей Савиных: Я думаю, у Беларуси вполне благополучное будущее

Источник материала: БT

Парламентская дипломатия

Ведущая: "Вы скучаете по дипломатической службе?"

Андрей Савиных: "Давайте говорить так. Я с дипломатической службы, в принципе, не уходил, поскольку в Палате представителей был избран председателем Постоянной комиссии по международным делам. Это отдельная сфера парламентской дипломатии, и она очень интересная. Если МИД нацелен на межгосударственное взаимодействие, причем это взаимодействие регулируется столетиями дипломатической практики и Венской конвенцией о дипломатических сношениях, то парламентская дипломатия более свободна, более ориентирована на ценности, позволяет формировать основу для взаимодействия между странами. Это очень интересно. Я как раз считаю, что статус депутата дает мне дополнительные возможности говорить то, что я думаю, говорить открыто, обращаться к обществу в целом, поскольку я сегодня не скован жесткими рамками профессионально-дипломатической деятельности. И это очень важно".

Западное общество переместилось из демократии в постдемократию

Ведущая: "Социальные сети заблокировали Д. Трампа. Нарушена свобода слова?"

Андрей Савиных: "Это классический пример. Это, по сути дела, диффамация. Другой вопрос, что руководители этих сетевых каналов не интересуются такими материями, как свобода слова, справедливость, равенство. Для них это словеса. Для них есть два главных момента. Доля рынка, которую они могут захватить и удерживать, и прибыль, которую они с этой доли рынка могут получить. И второй момент, они готовы обслуживать интересы политических сил, которые оплачивают эти услуги. Кстати, многие исследователи на Западе сегодня говорят, что западное общество переместилось из демократии в постдемократию. Это значит, что внешне демократические процедуры сохраняются, а содержание демократии выхолащивается, и демократия превращается в такую шоукратию. Что мы и видим сейчас в США".

Политические питекантропы

Андрей Савиных: "Это было всегда и будет всегда. Санкции используют сильные игроки, которые пытаются диктовать свою позицию всему миру. В принципе, это своего рода такой политический питекантроп, который пытается выбить для себя какие-то преимущества. В современном мире он вынужден прикрываться рассуждениями о свободе, о демократии, о защите прав человека. Это лицемерие. Ничего другого".







Ведущая: Лицемерие агрессивное, если в отношении нашей страны выражается в санкциях.

Андрей Савиных: "Они могут себе позволить санкции. Почему я это и называю «политические питекантропы», потому что в принципе это доисторическая эпоха, когда сильный правил миром, сила правила миром. Это Realpolitik, от которого мы пытались избавиться. Но, по-моему, к сожалению, избавиться не смогли".

Ведущая: "Президент о санкциях высказался, что надо бы им показывать зубы и отвечать симметрично. Вы согласны, что не время для церемоний?"

Андрей Савиных: "Чисто по-человечески и душой, и сердцем я, конечно, эту позицию понимаю и поддерживаю. За 26 лет работы в МИД мне самому порядком поднадоели эти двойные стандарты и лицемерие. Но учитывая масштаб политических питекантропов, я бы рассматривал это как достаточно опасное дело. Скорее, здесь лучше действовать другим образом.



Долг дипломата





Санкции должны стимулировать Республику Беларусь в движении к формированию крепких политических и экономических союзов с тем, чтобы нападение на нашу страну означало нападение на серьезного политического игрока в мире и было чревато негативными последствиями. В этом плане санкции, мне кажется, будут стимулировать нашу внешнюю политику в этом направлении. И тогда деление глобального мира на макрорегионы является позитивным трендом".

Ведущая: "После выборов против действующей власти выступали некоторые известные личности, были ваши бывшие коллеги. Павел Мацукевич, бывший поверенный Беларуси в Швейцарии, написал, что Лукашенко должен уйти, и потом в интервью признавался, что после этой записи в Facebook пришлось оставить службу. Как вы реагировали на демарши послов?"

Андрей Савиных: "Давайте разберемся в ситуации. Дипломат – это человек, который имеет очень много возможностей и находится немного в привилегированном положении, когда работает особенно за рубежом в посольстве. Но у него есть долг, который он обязан исполнять всегда и при любых обстоятельствах, - он защищает интересы собственной страны. Он обеспечивает взаимодействие собственной страны с зарубежными странами. И все. Точка. Никаких других возможностей у него нет.

Если он хочет критиковать ситуацию в собственной стране или заниматься развитием собственной страны, он сначала должен подать в отставку, потом примкнуть к политической партии или общественному объединению. Кстати, другой вариант - поучаствовать в избрании в Палату представителей в качестве депутата.

Я хочу сказать еще другую вещь. Это не моя придумка, не придумка нашей страны, это мировая практика. Вы когда-нибудь видели посла Германии или посла Франции, критикующих собственное правительство? Это нонсенс. Этого не может быть. Поэтому поведение своих коллег считаю непрофессиональным и некорректным".

Ведущая: "Был анонсирован массовый исход дипломатов".

Андрей Савиных: "Это манипулятивная акция. Она не имеет никакого отношения к реальности. И, собственно, на этом можно поставить точку".

The tongue of slander is never silent. Голос хулы никогда не молчит

Ведущая: "Они не церемонятся, они уверены, что знают вас. И в том же Facebook Мацукевича можно почитать о вас, что вы всего лишь ради карьеры сохраняете свою лояльность. Видели?"

Андрей Савиных: "Нет, первый раз вижу".

Ведущая: "Совершил прогиб, который, скорей всего, зачтут", и что вы прямиком метите в кресло министра иностранных дел Владимира Макея. "Не вместе, а вместо".

Андрей Савиных: "Еще Шекспир сказал великолепную фразу: "The tongue of slander is never silent". Голос хулы никогда не молчит. Поэтому я оставлю на совести самого Мацукевича.

Но! Интересный вопрос вы подняли. Мои профессиональные амбиции и ожидания, особенно в связи с назначением на должность министра иностранных дел. Это надо осветить, мне кажется. Я не буду уходить в сторону. Постараюсь дать вам несколько таких моментов.

Момент первый. Чем больше какого-то человека прочат на назначение на какую-то должность в будущем, тем меньше вероятность того, что это когда-либо произойдет. Посоветуйтесь с опытными людьми и вы поймете, что это правда.

Момент второй. За 30 лет независимости в нашей стране появились сотни дипломатов, десятки профессиональных послов и единицы министров иностранных дел, причем все эти люди были очень высокопрофессиональные талантливые, выдающиеся фигуры. Но назначение их на должность министра потребовало дополнительно еще и определенного стечения обстоятельств, совпадения каких-то мировоззренческих установок с главой государства. То есть это тот вопрос, который не решается за счет каких-то личных желаний и предпочтений. И могу вас уверить, что Владимир Владимирович Макей не случайно находится на должности министра иностранных дел. Это высокопрофессиональный, очень грамотный, очень талантливый человек. Я знаю это не понаслышке, я с ним работал. И я убежден, что он будет занимать эту должность еще долгие годы, и я хотел бы этого, еще долгие годы.

И третий момент. Я уже говорил об этом. У меня сейчас есть возможность проявить себя в совершенно новой сфере - парламентской дипломатии. Причем эта сфера менее скована формальными рамками, чем классическая дипломатическая служба. Здесь можно сделать много интересных, новаторских проектов и идей. Поэтому я в данный момент сконцентрирован именно на этом. А такого рода заявления - это заявления недоброжелателей".

Ведущая: "Хотели вызвать вашу реакцию и оскорбились, что вы даже этого не заметили".

Андрей Савиных: "Шекспир был прав. Делать негативные предположения всегда проще и безопаснее, чем транслировать на мир позитивную программу. Это их совесть, это их жизнь, это их карма".

Ведущая: "Лещеня говорил, что был бы удивлен, если бы иностранные государства не воспользовались такой революционной ситуацией, которая создалась. Игорь Лещеня принимает решение выступить против государства. Зачем?"







Андрей Савиных: "Я бы выделил здесь два момента. Человек, который дорос до уровня посла, конечно, не может не понимать, по каким законам живет реальный мир. И не может не понимать эгоцентричный характер поведения государств в сфере международных отношений. Это понятно. Другой вопрос – таким образом он как бы оправдывает вмешательство в дела нашего государства, что уже как минимум странно для гражданина Республики Беларусь.

Я здесь хотел бы порассуждать немного о другом. Вот человек делает определенный шаг - и все. Дальше включается причинно-следственная связь - и он уже не управляет событиями. Он не управляет даже тем, что он говорит. То есть им управляют либо внешние обстоятельства, либо какие-то внешние люди. Я бы хотел использовать эту возможность, чтобы обратиться к вашим зрителям и сказать:



"Никогда не делайте того, о чем вы потом можете серьезно пожалеть. Никогда не делайте того, что, в конце концов, лишит вас свободы маневра, свободы действий и свободы выбора".

Иначе человек превращается в управляемую марионетку".

Политическую архитектуру нашего общества сформировали в 1996

Ведущая:" Наша система авторитарного управления в свое время помогла выстоять и на фоне других советских республик даже показать неплохие результаты. Но об этом мало кто вспоминает".

Андрей Савиных: "Люди помнят. Но давайте вернемся в начало 90-х годов. Действительно распад СССР, гиперинфляция, разрыв всех экономических связей, падение производства, падение уровня заработной платы, отсутствие профессиональных институтов политического управления обществом, нарастающий хаос. Я сам очень хорошо помню этот период. Я работал третьим секретарем в МИД. Специалист со знанием двух языков получал зарплату в эквиваленте, наверное, 20 долларов. До сих пор помню, что Петр Кузьмич Кравченко ввел талоны на обеды для сотрудников. Благодарен ему. Почему? Потому что позволить себе каждый день обедать даже в рабочей столовой мы не могли". (П. К. Кравчено – это первый министр иностранных дел Беларуси в тот период.)

Сохранили

И на этом фоне начал формироваться определенный общественный неписанный договор. Когда в 1994 году прошли президентские выборы, общество сказало, что да, мы готовы предоставить очень широкие полномочия президенту в обмен на стабилизацию ситуации, в обмен на улучшение уровня жизни и повышения благосостояния. Это было формализовано на референдуме в 1996 году, который и сформировал политическую архитектуру нашего общества. И с тех пор этот заказ был реально выполнен. Мы одна из первых стран, которая вернулась к уровню потребления бывшего Советского Союза и потом превзошла его. Вне всякого сомнения, были заложены основы развития.

Я хочу сказать вам другую вещь, что в этом сложном, кризисном и жестком времени, по сути дела, были заложены основы белорусского суверенитета. Хотят этого или не хотят наши критики. Но это было сделано.

Создали

Очень многие люди говорят о том, что нам удалось сохранить. Давайте говорить и о другом, что нам удалось создать то, чего раньше не было в Беларуси.







Это и Парк высоких технологий, это и мощнейший промышленный кластер на базе Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», который, кстати сказать, будет точкой роста на десятилетия вперед, особенно с учетом последнего соглашения, которое Китай подписал с ЕС. Это кластер биотехнологий. Помимо академических институтов Академии наук, мы создаем биокорпорацию, которая позволит нам эти технологии использовать в будущем. Это самое перспективное направление экономического развития. И атомная станция".







Трансформация общества - целенаправленная деятельность власти

Ведущая: "Никогда не было в истории 50 % в сфере услуг. Они говорят, что им нужна какая-то новая модель".

Андрей Савиных: "Это уже немного другое. По сути дела, появление и развитие сектора услуг, расширение сектора частных предприятий и частного капитала – это целенаправленные действия самой власти.

Власть прекрасно понимает, что нам нужна реструктуризация экономики, всегда поощряла развитие частного предпринимательства. Это было. Можно проследить по всей истории Беларуси. И действительно после этих десятилетий удалось создать мощный, развитый частный сектор и сектор сферы услуг. То есть фактически сформировать новую реальность. Сегодня у нас 45-50 % работников трудятся как самозанятые либо в частном секторе. И, естественно, эти люди предъявляют свои требованиям к власти и хотят большего участия в принятии политических решений".

Ведущая: "Их требования можно считать причиной кризиса и раскола в обществе?"

Андрей Савиных: "В определенной степени да. Почему? Потому что власть достаточно медленно реагировала на появление этого политического запроса. Трансформация общества, политической системы назрела еще лет 5 назад. Но мы пропустили это время. И сейчас вынуждены наверстывать. Есть хорошее выражение, которое приписывают Егору Гайдару, который сказал гениальную, с моей точки зрения, фразу: "Реформы делают не тогда, когда нужно делать, а тогда, когда нельзя не делать".

Если мы вернемся к сегодняшнему моменту, то да, в обществе возникла определенная диспропорция. Нам необходимы изменения в политической архитектуре, чтоб учесть интересы этих граждан и инкорпорировать их в процесс принятия политических решений. Это в широком смысле. Это касается и изменения Конституции, это касается и модели государственного управления экономикой, это касается общественного договора, который существует между основными активными социальными группами внутри страны, это касается и парламента, в том числе как одного из важнейших представительных органов народовластия".

Действовать продуманно

Ведущая: "Ваше предложение – усилить его политический потенциал?"

Андрей Савиных: "Надо продуманно это делать.

В рамках изменения Конституции, в принципе, нам необходимо расширить политические полномочия парламента. В каком направлении? Во-первых, чтобы парламент стал площадкой для обсуждения направления развития страны и каких-то политических выборов, которые вызывают конфликты в обществе, недоразумения, по которым существуют разные точки зрения. Во-вторых, надо увеличить контроль парламента над исполнительной ветвью власти, над правительством: дать парламенту право назначать и премьер-министра, министров, выражать вотум недоверия, заслушивать их отчеты, то есть влиять на работу Совета Министров, особенно в части каких-то их социальных обязательств.

И знаете, еще один вопрос подчеркну, который я считаю принципиально важным. Нужно подчинить генерального прокурора парламенту. Почему? Потому что это, наверное, один из важнейших принципов.

Если мы хотим добиваться социального согласия и социального развития, то контроль над силовыми ведомствами должен быть у общественных организаций. И парламент в этом плане является идеальной структурой".

Политическая активность и самоорганизация масс

Ведущая: "За границей парламент - это партии с многолетним опытом. У нас же две партии - ЛДПБ и БНФ - и коммунисты".

Андрей Савиных: "Это уже неплохо".

Ведущая: "Большинство людей не знают, кто из какой партии. Люди знают вас, вы медийная личность, знают О.С. Гайдукевича…"

Андрей Савиных: "То, что вы говорите, это наша системная проблема. У нас слишком долго не развивалась политическая активность и самоорганизация масс. Но давайте не будем забывать, что у нас есть общественные объединения. Это Союз белорусских женщин, профсоюзы - это структуры, которые тоже могут в переходный период выполнять политические функции. Давайте посмотрим на весь мир. У нас есть хотя бы одна страна, где система функционировала бы без участия политических партий? Я такой страны не знаю".



Ведущая: "Мы можем взять пример США, где две партии проявляют себя не лучшим образом".

Андрей Савиных: "США - это другая история. Там целый клубок проблем. Даже для того, чтобы их коротко описать, это нужна отдельная программа. Там идет конфликт элиты. Двух видов элит. Хотя это активно отрицается. И из-за этого конфликта вся политическая система летит в тартарары".

Ведущая: "А если мы к ним прислушиваемся…"

Андрей Савиных: "Нет, к американцам лучше не прислушиваться. Это не самый лучший опыт для социального и политического развития нашей страны".

Ведущая: "Приведите удачный пример".

Андрей Савиных: "Мы можем взять Северную Европу, если вы смотрите через систему политических партий. Здесь важно подчеркнуть один очень интересный момент. Эти политические партии должны отражать интересы не делового сообщества, не элиты, а они должны выражать интересы определенных социальных групп, простого народа, тогда эта система вырастает как сбалансированная".

Ведущая: "Я бы не стала брать Северную Европу, а взяла бы наших соседей. Это страны СНГ. Грузия, Молдова, Армения, Украина. Когда речь идет о выборе правительства, начинают какие-то коалиции создаваться, где-то заправляют олигархические кланы. Все превращается в борьбу, и полгода страна стоит без правительства".

Андрей Савиных: "К счастью, у нас нет олигархических кланов. Поэтому у нас процесс будет более чистым, скажем так, и ориентированным на нужды социального развития, это первое. Второй вопрос, действительно нет других процедур. И третий момент заключается именно в этом, не придумало человечество другого пути. Люди, как правило, не принимают рациональных решений. Люди ведут себя иногда оппортунистически. С этим придется мириться. Но самоорганизация людей, в конченом итоге, дает лучшие результаты. Когда нам навязывали западную модель демократии, нам говорили: "Вот посмотрите на ваши права". И как-то забывали сказать, что с правами как неотъемлемая часть идут и политические обязанности. А эта обязанность так и формулируется - делать осознанное, граждански выверенное политическое решение".

О политических трансформациях

Ведущая: "Зрители просили подчеркнуть момент о нецивилизованности нашего общества. Предвыборная кампания и то, что случилось после выборов. Когда доходило до выбивания стекол учителям и тем, кто работал в комиссиях избирательных, фотографии выкладывали…, угрозы убийства детей… Могут ли люди с такими радикальными интересами сосуществовать на одной площадке?"

Андрей Савиных: "Я понимаю, что вас волнует. Когда я говорю о политических трансформациях, я, прежде всего, говорю о поиске взаимопонимания между теми социальными группами, которые хотят этого взаимопонимания и которые не демонстрируют на улицах радикальное поведение. И, по большому счету, могу сказать вам со 100-процентной уверенностью, что эти уличные радикалы никогда не будут частью процесса урегулирования. Это абсолютное меньшинство, которое уйдет в историю, так ничего и не добившись. Фактически, я вам даже скажу, может, даже крамольную вещь.



Успех социального процесса и социального урегулирования во многом будет зависеть от того, насколько эффективно мы сможем отсечь 2-5 % жестких консерваторов и 1-2 % радикалов. И если у нас это получится, основная часть, подавляющее большинство населения Беларуси, сумеют найти общее видение и сумеют двинуться в нужном направлении для страны".



Ведущая: "Мы политически грамотными становимся на глазах. Мы спали до 2020-го?"

Андрей Савиных: "Все правильно".

Ведущая: "А кто этим будет заниматься?"







Андрей Савиных: Жизнь заставит. Я считаю, что перспектива развития нашей страны как раз зависит от того, сумеем ли мы подняться над какими-то своими эгоистическими интересами и понять что нужно, прежде всего, для страны в целом. Не только для меня, но и для моего соседа. Это будет некомфортно, это будет неудобно, но если мы этого не сделаем, у нас не будет перспектив. Сделаем - у нас появится будущее".



Ведущая: "Сейчас парламентскую республику хвалят очень многие".

Андрей Савиных: "Еще раз повторю простую мысль.



Если перед страной стоит задача развития, нужно четко, хорошо организованная административная вертикаль. Это значит, президентская республика. От этого мы никуда не уйдем. Когда все построено и можно благополучно этим управлять, вот тогда отлично работает парламентская республика. Но для развития нужна консолидация и элит, и простых людей на общих целях и на общих задачах. Другого не получится".



Ведущая: "Есть мнение, что в Беларуси была парламентская республика".

Андрей Савиных: "Если вы говорите о первых годах развития суверенитета, то я считаю, что тогда шел какой-то колоссальный эксперимент, проба, шатания в одну сторону, в другую сторону. По большому счету, кризис 90-х выдавил нас в направлении стратегии, которая оказалась и для суверенитета, и для страны самой оптимальной".

Многополярный мир будет состоять из блоков государств







Ведущая: "Вы много пишете и в медиа, и своем блоге, Facebook о мировом кризисе, предрекаете многополярный мир, ожидаете катаклизмы. Что можете сказать об этом?"

Андрей Савиных: "У вас вопрос на докторскую диссертацию. (Смеется). Я просто фиксирую определенные тенденции и могу сказать, что мы подошли к довольно сложному периоду развития человечества. Во-первых, долговой кризис. Не хочу загружать вас обилием цифр. Вы знаете, каков мировой валовой внутренний продукт? Он составляет около 80 триллионов долларов. А каков размер совокупного накопленного всеми государствами и корпорациями долга? 240 триллионов долларов. В три раза больше. Такая система работать просто не может. Плюс внутреннее противоречие способа производства".

Пропасть между богатыми и бедными увеличивается

Приведу пример для иллюстрации. Мы говорим о том, что научно-технический процесс - это благо. Но очень часто он движется в каком направлении? Придумывается новая технология, когда вместо пяти рабочих используется только один. В результате четырех увольняют, один продолжает работать, но совокупная покупательная способность населения падает. В результате мир делится на очень богатых и бедных людей. И последние 20 лет мы видим, что пропасть между богатыми и бедными увеличивается. О чем это говорит?"

Ведущая: "О том, что в Беларуси хорошо".

Андрей Савиных: "Беларусь одна из самых благополучных стран и по коэффициенту Джини, и по всему остальному. Но я сейчас не об этом. Мы подходим к ситуации, когда произойдет очень мощная серьезная коррекция. Ряд экспертов сравнивают это с Великой американской депрессией только в мировом масштабе. Предрекаются довольно жесткие и серьезные последствия. Мы в более хорошем положении, поскольку мы уже пережили 90-е и в определенной степени приспособлены к этому. У Запада перспективы еще хуже, в долгосрочной перспективе. Но долгосрочная перспектива - это 3-5-7 лет. И тут накладывается переход к новому технологическому укладу.

Как мы можем развиваться в будущем

Люди думают, как мы можем развиваться в будущем. Кто-то говорит, что мы должны перейти на цифровизацию, создать общество, где можно будет легко контролировать поведение человека через информационные системы. Не знаю. Это достаточно мрачный сценарий с моей точки зрения. В Швейцарии есть другое предложение - ввести стандартный безусловный базовый доход. Но как будет работать система, и как будет развиваться, никто не знает. Поэтому мир избрал единственный способ: раз мы не знаем, как нам двигаться вперед, мы лучше отступим назад. И мы уходим от глобального проекта и возвращаемся, по сути дела, в конец XIX века, создаем многополярный мир, который будет состоять из блоков государств, крупных макрорегионов, которые будут объединены своей экономикой, своим рынком, своими правилами, стандартами, разделением труда, массой всего, в том числе и своей единой оборонной политикой.



Я хочу сказать одно, что человечество за всю свою историю переживало не один сложный период и всегда находило способы выживать. Я почему-то думаю, что и в этот раз мы найдем выход. Проблема в том, что об этом почти не говорят в медийном информационном пространстве. А это неправильно. Потому что серьезные технологические, социальные изменения наступят в период 3-5-7 лет. Это слишком короткий срок, чтобы мы не готовились прямо сейчас".

Найти новое место для людей в новой системе





Ведущая: "Надо сосредоточиться на социальном устройстве общества? Какую модель предлагаете вы? И считаете эффективной?"

Андрей Савиных: "Вы считаете, что я уже созрел для Нобелевской премии? (Смеется). Действительно, ответ на этот вопрос не знает никто. Если проходит шестой технологический уклад, то он будет связан с роботизацией, искусственным интеллектом, а это означает, что практически 70 % профессий, которые есть сейчас, будут уничтожены. Их будут выполнять автоматы. Все, что алгоритмизируется, будут делать машины. Чем будет заниматься человек? И здесь выходит совершенно новое качество человека и человеческого сознания.

Интересную историю расскажу вам. Лиса намного умнее зайца. Тем не менее лисы не съели всех зайцев. Почему? Потому что когда заяц убегает от лисы, он не знает, в какую сторону он прыгнет, тем более этого не может просчитать лиса. Это шутка, конечно. Но человеческое мышление ассоциативно, оно не алгоритмизируется, поскольку построено еще и на эмоциональном интеллекте. Человек может придумать то, чего не существовало ранее. Машина этого сделать не сможет. Человек может отделить важное от незначимого, релевантное от второстепенного. И вот за счет вот этих вещей мы можем найти новое место для людей в этой системе".

Укрепление человеческого капитала

Ведущая: "Но вы предлагаете, от лисы куда отпрыгивать в данный момент времени?"

Андрей Савиных: "Прежде в сторону укрепления человеческого капитала, образования. Более того, система образования, которая нацелена не на заучивание цифр и фактов, а на развитие критического мышления, на способности сопоставлять информацию из разных источников и критично ее оценивать, видеть суть происходящих процессов, а не внешнюю оболочку. Человеческий капитал будет иметь ключевое значение в эту эпоху".

Создание полноценного Евразийского региона

Ведущая: "Говорите, нужно сбиваться в коалиции. И везде каждый крупный игрок говорит, нужно определяться".

Андрей Савиных: "В этом логика политического и экономического процесса. Мы не сможем это игнорировать. Политика классической многовекторности, равноудаленности от разных центров силы уходит в прошлое. Она не отвечает обеспечению устойчивого развития нашей страны. Нам действительно придется делать этот выбор. Причем лично для меня этот выбор очевиден".

Ведущая: "Вы Россию имеете в виду?"

Андрей Савиных: "Разумеется. Я имею в виду не столько Россию, сколько создание полноценного Евразийского региона, который будет иметь свойства, он не имеет их сейчас, свойства политического, военного и экономического союза.

Ведущая: Евразийское сообщество напрямую взаимодействует с Китаем, который тоже является питекантропом.

Андрей Савиных: Давайте так. Не будем называть Китай питекантропом по одной простой причине, что он не проводит агрессивной внешней политики и не пытается построить все остальные страны под китайский образ жизни, китайские стандарты".

Ведущая: "Тибетцы с вами не согласятся".

Андрей Савиных: "Там идет конфликт. Тем не менее Тибет - это неотъемлемая территория Китая. Во всех остальных ситуациях он проводит немного другую политику".

О семье дипломата и депутата

Ведущая: "С каким настроением ваша жена и дочь смотрят в будущее?"

Андрей Савиных: "Вы видите, достаточно позитивно".

Общее мировоззрение

Ведущая: "Может они предлагают вам какие-то идеи?"

Андрей Савиных: "Во всех рассуждениях, которые были сегодня, выделить какую-то их часть мне достаточно сложно. Конечно, я с супругой обсуждаю все эти вопросы. И она иногда каким-то женским чутьем, женским взглядом подсказывает мне решения, которые я потом инкорпорирую и искренне считаю своим. Кстати, в этом, на мой взгляд, глубокая роль женского начала во многих процессах. И то, что я говорю, она разделяет эти убеждения, разделяет эти подходы. По сути дела, это наше общее мировоззрение".

Вдохновение

Ведущая: "За каждым успешным дипломатом и депутатом стоит умная и заботливая женщина".

Андрей Савиных: "Я соглашусь. Знаете почему? Потому что женщина в первую очередь создает эту атмосферу, которая подталкивает мужчину к творчеству, к достижению успехов, к каким-то новым горизонтам.













Женщина - это всегда начало, с которого все начинается. Извините за тавтологию".

Равноправие

Ведущая: "Какие ценности в вашей семье доминируют?"

Андрей Савиных: "Наша семья построена на равноправии. Мы вместе принимаем решения, мы советуемся, мы взвешиваем все аргументы. У нас общий взгляд. Мы поженились 32 года назад. Это серьезный период, чтобы выработать какой-то общий взгляд на вещи. Вот это основное, это главное".

Уступки

Ведущая: "У вас же есть разногласия по поводу того, где жить, как жить? Может вы любите город, супруга - загород?"

Андрей Савиных: "Вы знаете, я сейчас задумался над этим вопросом… Я не думаю, что эти разногласия носят принципиальный характер. И мне никогда не бывает сложно уступить, если так действительно нужно".





Эстетический вкус

Ведущая: "Вы с подписчиками на Facebook довольно часто делитесь фотографиями из дома, своими интерьерами. Вы считаетесь эстетом очень большим. Я так понимаю, что это тоже заслуга вашей супруги или это ваша любовь к комфорту? Неплохая картина".

Андрей Савиных: "Это из Турции".

Ведущая: "Вы какую книгу читаете?"

Андрей Савиных: "Это институциональная экономика".

Ведущая: "А картину выбирала жена?"

Андрей Савиных: "Картину мы выбирали вместе. Это наше общее решение".

Ведущая: "Кто эстетствует больше? Кто больше к комфорту?"

Андрей Савиных: "Я могу сказать, что у нее достаточно тонкий эстетический вкус, который касается всего: и выбора одежды, и выбора интерьера, и выбора какого-то стиля поведения, и умения выстроить отношения с окружающими нас людьми. Она, кстати, участвовала в работе ассоциации женщин, куда входили жены дипломатов. Там она очень активно вела общественную работу, различные проекты, и даже была избрана вице-президентом этой ассоциации. Что для представителя небольшой страны достаточно хороший результат".

Ведущая: "А ваш стиль - это тоже заслуга Веры Савиных?"

Андрей Савиных: "Ну, я все-таки надеюсь, что тут есть какая-то часть и от моего образования".

Шанс на благополучное будущее Беларуси

Андрей Савиных: "Я думаю, нет, к сожалению. Перед нами стоят действительно серьезные задачи. Мы не можем расслабляться. Мы наоборот должны собраться, поискать в себе энергию, здравомыслие, мудрость и постараться решить те проблемы, которые у нас возникли. Если мы это сделаем, я думаю, что у Беларуси вполне благополучное будущее. Может быть, даже очень перспективное".

Создавать возможности для развития





"Дорогие сограждане!

Мы уже обсудили достаточно много интересных тем, которые волнуют и нас, и общество. Я бы хотел остановиться действительно на последнем тезисе.

Наша страна вошла в сложный период своего политического и социального развития. Этот период требует от нас, всех без исключения, зрелости, спокойствия, проявления, если хотите, мудрости. От того, как мы пройдем этот период, в конечном итоге будет зависеть и будущее нашей страны, и будущее наших детей.

При этом мы должны помнить, что когда такие решения принимаются коллективно, никогда они не бывают идеальными для всех. Будут в определенной степени и проигравшие, будут и выигравшие.

Важно, чтобы это решение создавало возможности для развития всех без исключения, независимо от тех условий, которые будут в будущем. И важно, чтобы это решение работало на укрепление и белорусской государственности и белорусского суверенитета.

Я верю в то, что совместными усилиями мы можем этого добиться".