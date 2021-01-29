Президент: Государство готово содействовать участию молодежи в общественном и гражданском процессе

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О суверенитете, иностранном вмешательстве, политизации общественной жизни и участии в ней студентов, изменениях в главный закон и даже домыслах о "тайной" инаугурации.

Президент ответил на вопросы студентов Белгосуниверситета . Встреча продолжалась больше 3 часов. Александра Лукашенко в главном вузе страны ждали. Это возможность открытого и доверительного разговора с главой государства. Он актуален еще и на фоне политизации общественной жизни. Студенты не остались в стороне. Президент отметил: можно выражать разные мнения, но главное - в рамках закона. А стены вуза - не место для митингов. Александр Лукашенко призвал задуматься студентов, кто и где "подогревал" белорусских граждан последнее время? И почему молодежь позволяет себя "подогреть"? Есть немало тех, кому выгодно разобщить нацию и ослабить страну. В "жаркое" послевыборное время использовали самые разные технологии. Многие угрозы удалось предотвратить. В частности, президент рассказал о готовящихся провокациях во время инаугурации.





Президент подчеркнул: молодежь - самая продвинутая и прогрессивная часть общества. Именно с ней важно говорить о развитии страны. В последний год эта потребность стала острее: не все смогли разобраться в хитросплетениях политической реальности. Александр Лукашенко уверен: Беларуси удалось утвердиться на международной арене как сильному и самодостаточному государству. Но нельзя допустить, чтобы будущее страны определяли зарубежные политики. Президент отметил, что ему важно сверить позиции с нынешним поколением, узнать, что сегодня волнует студенчество и ответить на все вопросы.







Во время встречи зашла речь о молодежных организациях, в частности, о БРСМ. Позиция президента - огрехи есть, но разрушать организацию нельзя. Важно четко определить приоритеты в ее работе, а также наделить дополнительными полномочиями. Александр Лукашенко поделился своими студенческими воспоминаниями: тогда молодежный комитет решал многие вопросы студентов. Этот опыт лишним не будет. Также студенты предложили президенту идею нового эксперимента - создать модель государственно-частного партнерства в финансировании вузов, когда основную нагрузку берет на себя государство, а в помощь - фонды, наполняемые частными компаниями. Их деньги направляются на научные исследования и разработки студентов. Александр Лукашенко идею поддержал: она может быть опробована на базе Гродненского университета им. Янки Купалы, откуда и прозвучал вопрос. Спросили президента и о противостоянии новым технологиям в социальных сетях и мессенджерах.



Участники встречи даже предложили президенту учредить день белорусского студенчества - свой национальный праздник. И дату выбрали - 25 февраля. Она не случайна: в этот день в Минске создали государственный университет. Идея тоже нашла поддержку. Александр Лукашенко пообещал реализовать ее уже к лету. О чем еще спрашивали президента? Самые яркие моменты встречи - в наших вечерних выпусках.