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Более 1 млн трудящихся подписали письмо о несогласии с введением экономических санкций ЕС

29.01.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Более миллиона ста тысяч человек за три дня подписали коллективное открытое письмо о несогласии трудящихся нашей страны с введением экономических санкций со стороны Евросоюза. Сейчас сбор и подсчет подписей продолжается. Как сегодня подчеркнул председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда, санкции против предприятий - это, фактически, экономическая война против простых белорусов. Решение о введении каких-либо ограничений абсолютно незаконное и необоснованное. И страдают от него в первую очередь обычные работники. Причем не только тех организаций, которые попали в санкционный список, но и многих других, подчеркнул Михаил Орда.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси: "Санкции Евросоюза в отношении ряда белорусских предприятий направлены, прежде всего, на экономический подрыв предприятий. Что является нарушением международного права, и эти действия являются абсолютно незаконными. В результате страдают интересы простых людей и их семей, и люди могут остаться без работы, без куска хлеба. Безусловно, мы видим, что это фактически экономическая война против простых белорусов. И тех, кто этому подыгрывает, и тех, кто помогает, должны четко понимать, что они наносят вред стране и трудящимся".


Все собранные подписи отправят в Совет Европейского союза. К слову, заявление о недопустимости санкционной политики и ограничения права на труд уже приняли более десятка крупнейших международных профсоюзных объединений СНГ и Европы. Соответствующие письма о солидарности и поддержке работников белорусских предприятий поступают в адрес Федерации профсоюзов Беларуси.

 
 
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Более миллиона ста тысяч человек за три дня подписали коллективное открытое письмо о несогласии трудящихся нашей страны с введением экономических санкций со...
 
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