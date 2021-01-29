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В МВД подвели итоги работы за 2020-й и наметили планы на предстоящий год

29.01.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Обеспечив правопорядок, мы защитили страну и сохранили ее суверенитет, отметил Иван Кубраков. С 9 августа в стране зарегистрировано 1 750 преступлений, связанных с массовыми беспорядками, угрозами, насилием, сопротивлением правоохранителям. Из них 667 совершены в отношении стражей порядка. Кроме того, более 1 200 юных граждан приняли участие в протестных акциях.

Сегодня в МВД прошла коллегия, подвели итоги работы за прошлый год, а также обсудили планы на предстоящий. Во время заседания отметили, что существенно изменилась структура общей преступности. В топ вышли преступления в IT-сфере. Их число возросло в 2020-м более чем в 2 раза. По-прежнему актуальная проблема аварий с участием пьяных водителей и бесправников.

В МВД внесены предложения об усилении ответственности за подобные нарушения. Также министр внутренних дел Иван Кубраков добавил, что правоохранители готовы противостоять любым вызовам и угрозам. "Следуя общечеловеческим ценностям, соблюдая законы, мы сможем сохранить республику сильной и независимой".

 
 
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Обеспечив правопорядок, мы защитили страну и сохранили ее суверенитет, отметил Иван Кубраков. С 9 августа в стране зарегистрировано 1 750 преступлений, связанных с...
 
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